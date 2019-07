CINGOLI - Il ragazzo, un maceratese, è stato soccorso in eliambulanza e trasportato all'ospedale di Torrette, ad Ancona

Perde il controllo dell’auto e finisce dentro una scarpata: ventenne trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. Il ferito è un maceratese e si trova in prognosi riservata. Questa mattina il giovane si trovava al volante di una Renault Clio e stava percorrendo la provinciale Cingolana, la strada che va verso Cingoli. Giunto in località Schito, a Cingoli, il giovane, che a quell’ora, da quanto ricostruito dai carabinieri, stava andando al lavoro in direzione del Balcone delle Marche, ha perso il controllo della sua vettura che è finita in una scarpata. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il 20enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. La prognosi è riservata.

(Ultimo aggiornamento alle 13,15)