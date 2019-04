MARTEDI' 16 APRILE, a partire dalle 9 alle 13, alla sala Aleandri del teatro Feronia a San Severino si terrà il terzo incontro del corso rivolto ad assistenti sociali, avvocati, forze dell’ordine e professionisti interessati

Martedì 16 aprile, a partire dalle 9 alle 13, alla sala Aleandri del teatro Feronia a San Severino si terrà il terzo incontro del corso sulla “Violenza di genere nell’età dei diritti: un’eredità senza testamento”.

Il corso di formazione, che vuole essere anche un’esperienza di riflessione sulla presa in carico di chi ha subito violenza ed è rivolto ad assistenti sociali, avvocati, forze dell’ordine e professionisti interessati, è realizzato grazie ai fondi stanziati al piano straordinario contro la violenza di genere veicolato dalla Regione Marche e organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale n. 15 Macerata in collaborazione con gli ambiti territoriali sociali della provincia di Macerata (ATS 14, ATS 16, ATS 17 e ATS 18).

Argomento del giorno sarà la “Violenza contro le donne e i minori: strumenti di protezione e prevenzione” e vedrà l’intervento dell’avvocato Francesca di Muzio relativamente alla tutela processuale delle vittime di violenza di genere e dei minori vittime di violenza assistita e dello psicologo e psicoterapeuta Danilo Musso che parlerà invece sul tema “Violenza assistita: prevenzione e protezione”.

Per il corso è stato richiesto l’accreditamento per il rilascio dei crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche e all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Macerata.

La partecipazione è a titolo gratuito. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 9 maggio, dalle 9 alle 13, nella sala conferenze del Rettorato dell’Università degli Studi di Camerino.