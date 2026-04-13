di Alessandro Luzi

«Atti vandalici e incuria al parco Villa Lauri con cartelli divelti, sporcati con vernice e sedili rotti. Non c’è manutenzione. L’amministrazione intervenga». Così Alessandro Marcolini, consigliere comunale Pd a Macerata accende un faro sulla situazione al parco di Villa Lauri.

Il polmone verde di viale Indipendenza è stato aperto al pubblico a giugno 2019. Un’area verde di circa 50mila metri quadrati con una grande varietà arborea composta anche da specie rare. Apertura al pubblico per la quale si era battuto anche il papà del consigliere dem, Giuseppe Marcolini, per diversi anni presidente del quartiere Santa Croce-Montalbano, morto il 12 gennaio 2025 (clicca qui per leggere l’articolo). Già negli anni ’90 aveva fatto riaprire il parco. E’ stato presidente di circoscrizione per due mandati, che negli anni ’80 e ’90 si è impegnato per il quartiere con infrastrutture e servizi per i cittadini, facendolo diventare una piccola città.

Ormai da tempo, secondo Marcolini, il parco «è totalmente abbandonato e privo di manutenzione. Questo per via di due elementi: gli atti vandalici e l’incuria per via della mancanza di manutenzione. Ci sono cartelli divelti e sporchi con vernice, le indicazioni sono coperte così come le descrizioni delle piante. Tra le cose da segnalare i sedili rotti, i segnali staccati e le cassette elettriche rotte».

Per quanto riguarda i vandali, Marcolini non punta il dito contro l’amministrazione che però «deve garantire la manutenzione dovuta. L’amministrazione invece non controlla e nè fa manutenzione. Questo stato di incuria va avanti ormai da mesi. Addirittura ci sono alcuni cartelli riattaccati alla rete con dei nastri per farli tenere. C’è anche una fontanella che non funziona. Sul viale ci sono delle pietre che spuntano nel sentiero. Ai lati del percorso ci sono anche degli spuntoni in ferro che emergono dal cemento armato. Passeggiare così è pericoloso. L’amministrazione deve intervenire per fare manutenzione al parco. Le persone devono camminare in sicurezza».

Per il consigliere dem il polmone verde di Villa Lauri non è l’unico a presentare delle criticità: «La carenza di manutenzione l’ho notata in moltissimi parchi di Macerata. Invito i cittadini dei singoli quartieri a verificare le problematiche sulle aree verdi delle zone in cui abitano per poi segnalarle al Comune in modo da migliorare la nostra città».

Marcolini che intanto sceglie di salutare i banchi della politica: «Credo nell’importanza del cambio generazionale e nella rotazione, pur sempre guidata da gente esperta. Ho deciso di non candidarmi ma come ho sempre fatto resterò a disposizione per lavorare dietro le quinte e affiancherò chi mi chiederà un consiglio o un aiuto per cercare di migliorare le cose. Questo sempre con spirito collaborativo e costruttivo ritenendo la critica fine a sé stessa solo un mezzo polemico che non porta da nessuna parte». In questo quinquennio il consigliere dem ha portato avanti «battaglie sulla viabilità, in particolare in via Indipendenza e l’installazione del bancomat in via Zinconi a Colleverde. Ho mantenuto alta l’attenzione anche sulla manutenzione del verde».