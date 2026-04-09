Continua a mettere radici nel Maceratese Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Dopo aver piazzato le proprie bandiere a Macerata con l’ex consigliere comunale dei 5 Stelle Marco Alfei come referente e a Civitanova con ben due gruppi (il neonato circolo fondato dal sindaco Fabrizio Ciarapica e quello già presente da tempo guidato dall’ex consigliere comunale leghista Vincenzo Pizzicara), il partito si rafforza anche a Recanati, dove potrà contare su Paolo Talla Diop che nel corso degli anni è stato iscritto a diversi partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) e alle elezioni comunali del 2024 a Recanati era candidato con la lista “Forza Italia- Ppe – Noi Moderati”.

Intanto il comitato maceratese annuncia l’inizio del tour itinerante “La Gazebata”. Un’iniziativa pensata per incontrare i cittadini, ascoltare le istanze del territorio e consolidare la presenza del movimento in tutta la provincia di Macerata. Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 aprile a Porto Potenza, dove il gazebo sarà presente in piazza della Stazione dalle 10,30 alle 18. «Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo radicare il partito in ogni comune della provincia – dichiara Alfei – essere tra la gente non è solo un atto simbolico, ma il modo concreto con cui il gruppo di Macerata intende costruire il futuro delle nostre comunità, partendo dal dialogo diretto e dal confronto quotidiano».

Il tour di primavera non si fermerà alla costa, ma proseguirà per tutto il mese di maggio con un calendario fatto di ulteriori tre appuntamenti: il 3 maggio a Porto Recanati, il 10 maggio a Recanati, 17 maggio a San Severino. «Il comitato invita tutti i cittadini, i simpatizzanti e i curiosi a partecipare a queste giornate di mobilitazione per conoscere da vicino le proposte del movimento e contribuire attivamente alla crescita di Futuro Nazionale sul territorio maceratese».