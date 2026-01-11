di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 per la Civitanovese, il nuovo corso rossoblù parte con una sconfitta nel derby con la capolista Fermana. Il montenegrino Cicarevic mette a segno la doppietta che decide il risultato e si conferma bestia nera dei rossoblù; Cicarevic aveva realizzato il gol vittoria anche all’andata su calcio di rigore nel finale.

La squadra di Marinelli tiene testa all’avversario nel primo tempo, gioca una discreta partita e torna negli spogliatoi sul risultato di parità grazie all’autorete di Scanagatta. Dopo neanche 40 secondi della ripresa il raddoppio di Cicarevic fissa il risultato sull’1 a 2. La Civitanovese rischia di capitolare nuovamente qualche istante più tardi, Servalli effettua due grandi parate, mentre il collega Valente non viene più chiamato in causa.

La Civitanovese resta ultima in classifica, staccata di sette punti dalla zona salvezza. Servirà un piccolo capolavoro per uscire dalle sabbie mobili ad iniziare dalla trasferta di domenica prossima a Matelica.

Si respira aria nuova al Polisportivo, la Curva Nord rimasta deserta nei primi mesi torna a gremirsi, il tifo è incessante. In tribuna al fianco del neo presidente Francesco Borrelli c’è il governatore delle Marche Francesco Acquaroli con tutto lo stato maggiore del centro destra locale: il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, gli assessori comunali Claudio Morresi e Giuseppe Cognigni. Qualche fila più sotto non passa inosservata la presenza di Lisa Marzoli, moglie di Francesco Borrelli e giornalista Rai. Si rivedono al Polisportivo due doppi ex, Michele Paolucci ed Andrea Mercanti.

Prima del fischio di inizio la squadra va a ringraziare la curva che espone lo striscione “Conquista la vittoria”.

Visciano reduce da influenza parte dalla panchina, la fascia di capitano la indossa il giovane Lorenzoni, non c’è lo squalificato Pompili. Salvatore D’Ancora centrocampista classe 1995 un pedigree importante per la categoria, arrivato dal Marsala (Eccellenza Sicilia) si accomoda in panchina. Dall’Abruzzo rimbalza la voce di un interessamento per il centrocampista Fabio Corigliano in uscita da L’Aquila. Nella Fermana i neo arrivati Barellini e Barrasso partono tra le riserve. «Il ritorno degli ultras sugli spalti è un bonus che dobbiamo essere bravi a sfruttare» ha affermato Daniele Marinelli alla vigilia.

Il primo pericolo lo corre la porta della Civitanovese al quarto d’ora, Lischi arriva in ritardo su un traversone dalla sinistra e il tocco in scivolata termina alto. Passano pochi minuti e Calvet è costretto a lasciare il campo per infortunio, entra Visciano al quale Lorenzoni passa la fascia di capitano.

La Civitanovese pareggia il conto delle occasioni al 20’ con Malaccari che arrivato davanti a Valente si fa deviare la conclusione in angolo. Poi al 24’ un tiro cross di Piccinin dalla sinistra costringe agli straordinari Valente. La Fermana si porta in vantaggio al 26’: incursione in area di Guty sulla destra, sulla palla bassa a centro area irrompe Cicarevic, la sfera calciata da due passi gonfia la rete, 0 a 1.

La Civitanovese non accusa il colpo, Franco per due volte non inquadra lo specchio della porta, poi al 42’ i rossoblu agguantano il pareggio: Arriba intercetta un rinvio di Rodriguez e si invola, sul cross dalla destra Scanagatta nel tentativo di anticipare Franco mette la palla alle spalle di Valente, 1 a 1.

Il secondo tempo inizia malissimo per la Civitanovese, dopo 40 secondi i canarini sono nuovamente in vantaggio, Cahis fuori condizione, rinvia male una palla, Fofi verticalizza per Cicarevic, il sinistro rasoterra dell’attaccante è letale, 1 a 2, tutto da rifare per i padroni di casa. La squadra di Marinelli come un pugile suonato stavolta barcolla, al 47’ ci vuole tutta la bravura di Servalli per respingere la doppia conclusione a botta sicura di Lischi da due passi. Marinelli inserisce la seconda punta, De Olivera va ad affiancare De Arriba, poi entra anche D’Ancora, la Civitanovese appare slegata e a corto di energie, Valente non viene chiamato in causa mentre Fofi al 79’ lasciato solo in area chiama alla parata a terra Servalli. Protesta la Civitanovese all’89 per un sospetto fallo di mano in area sul tiro di D’Ancora poi più nulla nei sei minuti di recupero.

La Civitanovese resta in ultima posizione di classifica staccata di sette punti dalla zona salvezza a tredici giornate dal termine della stagione regolare, la squadra va sotto la curva a parlare con gli ultras. La strada che porta alla salvezza è tutta in salita.

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Servalli; Lorenzoni, Cahais (31’ st Nacciarriti), Martiarena, Baiocco; Marietti (26’ st D’Ancora), Calvet (17’ pt Visciano), Malaccari (41’ st Cancellieri); Piccinin (14’ st De Olivera), Franco; De Arriba. A disp.: Massenz, Romero, Bartolocci, Candia. All. Marinelli.

FERNANA (4-4-2): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Malafronte; Lischi, Nunzi (24’ st Barrasso), Guty (38’ st Petroselli), Marin; Fofi, Cicarevic (16’ st Carmona). A disp.: Raccichini, Frinconi, Barellini, Saviano, Siculi, Morelli. All. Gentilini.

Arbitro: Pietro Francesco Donati di Chiavari (Skura e Fermani di Jesi).

Reti: pt. 26’ Cicarevic (F), 42’ aut. Scanagatta (C); st. 1’ Cicarevic (F).

Note: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 6 a 10. Ammoniti Malaccari, Martiarena, Cicarevic, Guty, De Arriba, De Olivera, Valente. Recupero: 7’ (1+6).