Il civitanovese Corrado Perugini
alla guida del Parco dei Sibillini
LA NOMINA a commissario straordinario arriva dal Ministero all'Ambiente
L’ingegnere civitanovese Corrado Perugini è stato nominato Commissario straordinario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Perugini, dirigente regionale di Forza Italia, svolge libera professione nell’edilizia residenziale privata – pubblica, nell’edilizia non residenziale, per Piani di Lottizzazione ed Opere di Urbanizzazione, Vas e Via ed ha avuto esperienze amministrative. Scaduto il mandato da presidente del docente Unicam Andrea Spaterna, Perugini guiderà l’ente almeno nei prossimi sei mesi.
«Ringrazio per la fiducia accordatami dal Ministero e dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin – commenta Perugini – Il Parco dei Monti Sibillini rappresenta un patrimonio ambientale, culturale e umano straordinario. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare la tutela degli ecosistemi, sostenere i territori e costruire un rapporto ancora più solido tra Parco, cittadini, istituzioni e comunità locali, con particolare attenzione alla fase di ricostruzione e allo sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane intendo avviare incontri istituzionali con amministrazioni, operatori e associazioni, al fine di avviare una fase di conoscenza e ascolto delle diverse istanze del territorio».
“La nomina – si legge nella nota del Parco – si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Parco, chiamato a coniugare tutela dell’ecosistema, sicurezza del territorio, ricostruzione post-sisma e rilancio delle attività economiche sostenibili, in stretta collaborazione con Comuni, Regioni Marche e Umbria, enti scientifici e comunità locali. Il Commissario Straordinario avrà il compito di garantire continuità amministrativa, rafforzare la governance dell’Ente e avviare un percorso di programmazione orientato alla valorizzazione responsabile del territorio dei Sibillini, uno dei patrimoni naturalistici più rilevanti dell’Appennino centrale”.
— Anni fa nominavano direttori del Parco Naz.dei M.Sibillini DOTT. FORESTALI, BIOLOGI, NATURALISTI, AGRONOMI, che tutelavano al meglio l’ aspetto vegetale, animale, geologico ciclo dell’ acqua ecC.
–LOTTAVANO inoltre STRENUAMENTE CONTRO L’ ESPANSIONE EDILIZIA E IL CONSUMO DEL SUOLO.!!!!!
—–Oggi alla guida del PARCO dei M. SIBILLINI, hanno nominato un INGEGNERE che svolge libera professione nell’ EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA- PUBBLICA, nell’ EDILIZIA NON RESIDENZIALE, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, OPERE DI URBANIZZAZIONE .!!!!!!!
— Se qualcuno sa spiegare,
IO NON HO PIÙ PAROLE.!!!!!!!
È da rimanere perplessi
Il commentatore Marco Pasquali centra pienamente il punto. Qui non si tratta delle competenze o meno del tecnico nel suo campo, o della valutazione della persona. E’ proprio che la nomina è probabilmente specchio della direzione in cui si vuole andare. Se si vuole mantenere più verde possibile, si nomina uno che ha una qualifica ed una professione per tutelare il verde, se invece si nomina un Ing. che per lavoro costruisce e lottizza, evidentemente questo è l’indirizzo che vogliono dare i vertici che hanno effettuato la nomina.
—C’ è anche chi si congratula e si complimenta.!!!!!!!!!!
— L’ IGNORANZA CHE SI CONGRATULA CON L’ INCOMPETENZA.!!!!!!