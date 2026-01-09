L’ingegnere civitanovese Corrado Perugini è stato nominato Commissario straordinario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Perugini, dirigente regionale di Forza Italia, svolge libera professione nell’edilizia residenziale privata – pubblica, nell’edilizia non residenziale, per Piani di Lottizzazione ed Opere di Urbanizzazione, Vas e Via ed ha avuto esperienze amministrative. Scaduto il mandato da presidente del docente Unicam Andrea Spaterna, Perugini guiderà l’ente almeno nei prossimi sei mesi.

«Ringrazio per la fiducia accordatami dal Ministero e dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin – commenta Perugini – Il Parco dei Monti Sibillini rappresenta un patrimonio ambientale, culturale e umano straordinario. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare la tutela degli ecosistemi, sostenere i territori e costruire un rapporto ancora più solido tra Parco, cittadini, istituzioni e comunità locali, con particolare attenzione alla fase di ricostruzione e allo sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane intendo avviare incontri istituzionali con amministrazioni, operatori e associazioni, al fine di avviare una fase di conoscenza e ascolto delle diverse istanze del territorio».

“La nomina – si legge nella nota del Parco – si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Parco, chiamato a coniugare tutela dell’ecosistema, sicurezza del territorio, ricostruzione post-sisma e rilancio delle attività economiche sostenibili, in stretta collaborazione con Comuni, Regioni Marche e Umbria, enti scientifici e comunità locali. Il Commissario Straordinario avrà il compito di garantire continuità amministrativa, rafforzare la governance dell’Ente e avviare un percorso di programmazione orientato alla valorizzazione responsabile del territorio dei Sibillini, uno dei patrimoni naturalistici più rilevanti dell’Appennino centrale”.