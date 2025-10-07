La “mattatrice” Valeria Mancinelli
guiderà il Pd in Consiglio regionale
POST VOTO - L'ex sindaca di Ancona, dove i dem sono risultati primo partito, è stata la più votata nel centrosinistra e la terza in assoluto in regione. La segretaria regionale Chantal Bomprezzi: «Abbiamo perso le elezioni, ma non vogliamo perdere tempo»
Sarà Valeria Mancinelli a guidare il Pd nell’opposizione all’amministrazione Acquaroli. L’ex sindaca di Ancona, forte del grande risultato elettorale personale (8.050 preferenze complessive, meglio in regione hanno fatto solo Paolo Calcinaro a Fermo e Francesca Pantaloni ad Ascoli) e del partito nell’Anconetano (unica provincia dove i dem hanno chiuso al primo posto superando Fratelli d’Italia), è stata nominata all’unanimità capogruppo in consiglio regionale.
La scelta è maturata ieri sera dopo l’incontro nella sede del Pd Marche convocato dalla segretaria regionale Chantal Bomprezzi con i neo consiglieri regionali del partito (tra cui anche l’unico rappresentante del Maceratese, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena). Durante l’incontro, la segretaria (arrivata quarta nella lista anconetana, staccatissima da Mancinelli con le sue 2.933 preferenze e finita fuori dal consiglio) ha accolto i nuovi membri, congratulandosi per il loro incarico e sottolineando l’importanza di avviare un lavoro comune di opposizione seria e costruttiva. «Abbiamo perso le elezioni, ma proprio per questo non vogliamo perdere tempo – ha evidenziato Bomprezzi – ripartiamo con il piede giusto, uniti e determinati, per svolgere al meglio il nostro lavoro di opposizione in Consiglio regionale. Sarà un lavoro di pungolo affinché chi governa la Regione si concentri sui temi che ci stanno a cuore, a partire dalla necessità di garantire a tutti un servizio sanitario pubblico all’altezza, dal rilancio economico della regione e da condizioni di lavoro sicure e non precarie».
Intanto stamattina La Corte d’Appello delle Marche ha comunicato i nominativi dei consiglieri eletti, confermando i nomi già emersi dalle urne.
…se per non perdere tempo, percorrete stessa strada, augurandovi buontempo, non sperate ch’esso accada… m.g.
Valeria Mancinelli, che è una testa pensante di ottimo livello, svolgerà molto bene il ruolo di capogruppo.
Valeria Mancinelli, già premiata come miglior sindaco del mondo nel 2018 avrebbe avuto molte più probabilità di chiunque di battere Acquaroli, certo deboluccio nonostante il buon governo che ancora non ho ben capito dove viene esercitato e molto enfatizzato dai tre saraceni al governo.