Sarà Valeria Mancinelli a guidare il Pd nell’opposizione all’amministrazione Acquaroli. L’ex sindaca di Ancona, forte del grande risultato elettorale personale (8.050 preferenze complessive, meglio in regione hanno fatto solo Paolo Calcinaro a Fermo e Francesca Pantaloni ad Ascoli) e del partito nell’Anconetano (unica provincia dove i dem hanno chiuso al primo posto superando Fratelli d’Italia), è stata nominata all’unanimità capogruppo in consiglio regionale.

La scelta è maturata ieri sera dopo l’incontro nella sede del Pd Marche convocato dalla segretaria regionale Chantal Bomprezzi con i neo consiglieri regionali del partito (tra cui anche l’unico rappresentante del Maceratese, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena). Durante l’incontro, la segretaria (arrivata quarta nella lista anconetana, staccatissima da Mancinelli con le sue 2.933 preferenze e finita fuori dal consiglio) ha accolto i nuovi membri, congratulandosi per il loro incarico e sottolineando l’importanza di avviare un lavoro comune di opposizione seria e costruttiva. «Abbiamo perso le elezioni, ma proprio per questo non vogliamo perdere tempo – ha evidenziato Bomprezzi – ripartiamo con il piede giusto, uniti e determinati, per svolgere al meglio il nostro lavoro di opposizione in Consiglio regionale. Sarà un lavoro di pungolo affinché chi governa la Regione si concentri sui temi che ci stanno a cuore, a partire dalla necessità di garantire a tutti un servizio sanitario pubblico all’altezza, dal rilancio economico della regione e da condizioni di lavoro sicure e non precarie».

Intanto stamattina La Corte d’Appello delle Marche ha comunicato i nominativi dei consiglieri eletti, confermando i nomi già emersi dalle urne.