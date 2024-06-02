Sei onorificenze al merito della Repubblica, gli articoli della Costituzione letti dagli studenti, le note dell’orchestra “Insieme per gli altri”. Oggi a Macerata è andata in scena la cerimonia provinciale per la Festa della Repubblica a cui hanno partecipato i sindaci e gli assessori dei comuni delle provincia, le autorità militari, le università, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i ragazzi delle scuole. Le celebrazioni sono iniziate al Monumento ai caduti di tutte le guerre con il ritrovo delle autorità.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, il prefetto Isabella Fusiello ha deposto una corona d’alloro, alla presenza del picchetto interforze. La cerimonia si è poi spostata in piazza della Libertà con lo schieramento dei reparti e la resa degli onori. Dopo il saluto del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il prefetto ha letto il messaggio del presidente della Repubblica. A seguire la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Ecco le onorificenze consegnate e le relative motivazioni.

ROMUALDO CECARINI (Montecosaro) – «Cecarini, medico in pensione, ha svolto, nel corso del suo lungo periodo di impegno professionale come medico di base nel paese di Montecosaro, un’attività che si è esplicata non solo attraverso un generoso e continuo lavoro nella cura dei suoi pazienti, ma anche nella creazione di un rapporto con essi che ne ha fatto una figura di riferimento al di là delle sue stesse prerogative professionali. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere al merito della Repubblica per l’abnegazione, la dedizione e la disponibilità mostrate nel rapporto medico-paziente, tanto da godere di particolare stima presso la popolazione del luogo».

GIOVANNI CICOLINI (Matelica) – «Ciccolini, imprenditore, dopo aver frequentato le scuole superiori ed aver svolto il servizio militare ricoprendo il grado di Sottotenente di complemento, ha iniziato a lavorare nel settore dell’informatica proponendo programmi e servizi per gli enti pubblici, essendo oggi il presidente di una delle maggiori realtà informatiche italiane. Ciccolini si adopera in tanti altri settori, ad esempio lo sport, il recupero di edifici storico-religiosi cittadini e il sostegno sociale di cittadini italiani e stranieri, compresi anche molti cittadini ucraini fuggiti dalla guerra. Attualmente ricopre la carica di consigliere nella società “Halley sud srl”, operante nel settore della produzione di software e di amministratore unico della società “Halley Sistemi srl”, operante nel settore delle attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per la professionalità e lo spirito di imprenditorialità dimostrate nel corso della sua carriera professionale».

GABRIELLA FRONTALINI (Montefano) – «Frontalini è stata docente di scuola primaria nel comprensorio di Recanati- Montefano ed è attualmente in pensione. È tra i soci fondatori dell’associazione onlus “Il sorriso di Donatella”. Tale associazione, intitolata alla figlia deceduta, svolge attività di volontariato a favore dell’Uganda, occupandosi di adozioni a distanza, costruzione di ospedali e scuole. In seno a tale associazione ha rivestito la carica di vice presidente dal 2012 al 2016, mentre dal 2016 riveste la carica di tesoriere. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso della sua carriera professionale e per il suo impegno nel sociale».

MILENA LUCARINI (Pieve Torina) – «Lucarini è titolare di una ditta operante nel comune di Pieve Torina pesantemente colpito dal sisma del 2016 e risulta lavorare dal 2002 come coltivatrice diretta e, dallo stesso anno, è coadiuvante familiare nell’ambito dell’azienda agricola di famiglia denominata “Società Agricola Lucarini Augusto e C.s.s.”. La stessa azienda, nonostante le gravi difficoltà determinate dal sisma del 2016, ha continuato ad operare e ad offrire i propri servizi alla popolazione locale, garantendo altresì la presenza di una macelleria (l’unica rimasta dopo il sisma), a testimonianza della resilienza e dell’attaccamento al territorio della famiglia Lucarini. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica alla per la professionalità, lo spirito di imprenditorialità e di abnegazione dimostrate nel corso della sua carriera professionale».

CLAUDIO MODESTI (Esanatoglia) – Modesti, medico di Medicina Generale, di indubbie qualità morali, civili e professionali, ha svolto ininterrottamente la sua lunga attività professionale di medico di famiglia, nonché quella di medico del lavoro nel Comune di Esanatoglia e nei Comuni limitrofi, distinguendosi per capacità ed anche per attività nei vari campi del mondo del volontariato civile. Durante l’emergenza pandemica da Covid-19, si è occupato degli ospiti della casa di riposo di Santa Maria Maddalena di Esanatoglia durante il periodo di chiusura della stessa dovuta all’emergenza pandemica. In passato ha ricoperto l’incarico di assessore alla Sanità, mentre attualmente ricopre l’incarico di consigliere comunale di Esanatoglia, dirigente della casa di riposo del Comune di Esanatoglia ed è inoltre responsabile del centro prelievi Avis del medesimo comune. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Cavaliere al merito della Repubblica per l’abnegazione, la dedizione e la disponibilità mostrate nel corso della sua carriera».

SILVIO MASCIA (Recanati) – «Il luogotenente Mascia, è attualmente in servizio presso la stazione carabinieri di Recanati, di cui è comandante. Nel corso della sua carriera lavorativa e professionale ha ricoperto diversi ruoli di comandante ed ha conseguito diversi riconoscimenti, quali la Medaglia Mauriziana, la Medaglia D’Oro di Lungo Comando, la Croce D’Oro per anzianità di servizio, la Medaglia di Bronzo della Croce Rossa Italiana, la Medaglia D’Oro per Comando Stazione, la Medaglia di Bronzo Protezione Civile e Grandi Eventi, la Medaglia di Bronzo e per onorificenza Cavalierato Ordine Militare San Costantignano San Giorgio. Mascia ha inoltre svolto numerose attività di volontariato, sia presso l’Azione Cattolica che presso l’Unitalsi di Recanati con mansioni di barelliere addetto ai malati, per il cui servizio ha conseguito il riconoscimento con medaglia D’Oro. Il Capo dello Stato ha concesso la distinzione onorifica di Ufficiale della Repubblica al per la professionalità, la dedizione e l’impegno da sempre profuso sia in ambito professionale che sociale».

Dopo la consegna delle onorificenze, gli studenti del liceo classico e del liceo scientifico di Macerata hanno letto alcuni articoli della Costituzione. Ed è stato distribuito il volume de “La Costituzione per immagini”, progetto nato dalla collaborazione tra la Prefettura, Unimc e le scuole: liceo artistico “Giulio Cantalamessa”, liceo classico-linguistico “Giacomo Leopardi”, liceo Scientifico “Galileo Galilei. Il volume è stato realizzato con la collaborazione delle studentesse e degli studenti coinvolti e dei loro insegnanti. In entrambe le fasi della cerimonia sono risuonate le note dell’orchestra “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Simone Tisba.

«Un vivo ringraziamento al rettore dell’Università di Macerata John McCourt, ai professori dell’Università di Macerata Natascia Mattucci e Stefano Villamena, alle dirigenti scolastiche Roberta Ciampechini del “Galilei”, Angela Fiorillo del “Leopardi” e Sabina Tombesi del “Cantalamessa” – dice la Prefettura – Un particolare ringraziamento a Giovanni Clementoni per la sensibilità e disponibilità manifestata per la realizzazione di questo importante progetto».

(foto Falcioni)