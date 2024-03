Ladri in un negozio di telefoni nella zona commerciale di Santa Maria Apparente a Civitanova, portati via circa 20 smartphone per un bottino di oltre 15mila euro. Il colpo è stato messo a segno martedì sera nel punto vendita iSecurity+, all’interno del centro Megauno in via Einaudi, negozio che si occupa di vendita, riparazione e ricondizionamento di cellulari e telefoni di ultima generazione.

I malviventi sono entrati dall’ingresso posteriore del centro commerciale, quello che dà verso piazza Nassiriya. Spaccata la vetrina con un martello e incuranti dell’allarme che è scattato, si sono diretti verso il punto vendita e hanno divelto i pannelli dell’espositore degli iPhone. Arraffati i prodotti che si trovavano in esposizione, hanno fatto un breve sopralluogo alla cassa e poi sono usciti da dove erano entrati.

Un’azione fulminea, durata pochissimi minuti, il tempo di scappare prima dell’arrivo del personale dell’agenzia di sicurezza e dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che indagano per risalire ai colpevoli. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.