Per 40 anni in servizio alla Polizia stradale, fa il boom sui social grazie ad un video (reel) su Facebook. Protagonista è Giulio Marini, 85 anni, che nei giorni scorsi, proprio per questa sua improvvista popolarità è stato ospite alla caserma della Polstrada di Macerata. Marini, ispettore superiore, che ha lavorato per anni nel capoluogo, è salito alla ribalta per aver rilasciato alcune dichiarazioni raccolte casualmente in un reel da un giornalista su Facebook riscuotendo numerosissime visualizzazioni.

Nello specifico, Marini, alla domanda su quale lavoro avesse svolto nella vita, replicava di essere stato per 40 anni un operatore della polizia stradale, manifestando tutta la sua passione ed il suo slancio umanitario per la mission della specialità. In particolare per le attività di intervento nelle calamità naturali e di soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali. Nel corso della sua carriera si è occupato anche di una delle parti più difficili: quella i lutti ai familiari delle vittime. In questi casi, seppur con fatica e con grande partecipazione al dolore delle famiglie, riferiva di aver sempre riservato la massima sensibilità ed attenzione verso i parenti delle vittime.

L’ispettore, in pensione da lungo tempo, ha svolto servizio alla polizia stradale di Macerata, ricoprendo incarichi di responsabile di diversi uffici e negli ultimi anni della carriera, il ruolo di vicecomandante.

Nell’incontro, Marini ha sottolineato che la pensione ha accresciuto il suo senso di appartenenza alla polizia e ai valori fondamentali mai venuti meno anche senza indossare più l’uniforme. Durante la breve ma intensa cerimonia, il dirigente del compartimento polizia stradale per le Marche Maria Primiceri ed il dirigente della Polizia stradale di Macerata Alberto Valentini hanno rivolto sentite parole di gratitudine all’ex ispettore per aver dedicato la propria vita al servizio dello Stato e della collettività.

Il dirigente della sezione ha omaggiato l’ex collega con la consegna di una targa di ringraziamento, riproducente l’effigie in rilievo del centauro alato, simbolo della polizia stradale. Valentini si è anche tolto la spilla del centuaro alato dalla divisa per appuntarlo alla giacca di Marini in segno di riconoscenza per la devozione dimostrata in quaranta anni di carriera.