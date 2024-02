Inizia questa settimana il “Comedy Show – Marche Tour 2024”. Sabato 17 febbraio al teatro Don Bosco di Tolentino arriverà Stefano Chiodaroli, il popolare fornaio di Zelig che presenterà il suo cavallo di battaglia, lo show “Sono rimasti solo i grissini”. Inizio ore 21,15.

Lanciato dallo Zelig di Milano e dal programma televisivo “Facciamo cabaret”, il comico varesino ha reso popolare l’originale personaggio del panettiere burbero e indaffarato, diventato famoso per il tormentone “Pieraaaa!”. Il programma della serata non si ferma al panettiere ma spazia anche ad altri suoi esilaranti personaggi come ad esempio Cinzio di Santo Domingo, grande mago e sensitivo conosciuto in Europa con il nome di Mago Abat-Jour, millantatore dall’improvvisazione facile e dal coinvolgimento diretto del pubblico. Stefano è un abile affabulatore ed un ottimo monologhista pertanto il suo spettacolo risulta essere sempre vario e mai scontato. https://www.youtube.com/watch?v=_s3FYnJbHgI “Comedy Show – Marche Tour” proseguirà in marzo con Max Cavallari dei Fichi d’India e in aprile con Poubelle (Luca Lombardo) il nuovo erede della grande scuola italiana di trasformismo, nel solco di Fregoli e Arturo Brachetti. Tre serate, tre grandi artisti, un’unica occasione per ridere e divertirsi con spettacoli popolari anche nel prezzo.

Infatti l’abbonamento ai tre spettacoli costa in totale 30 euro mentre sarà possibile acquistare il biglietto per la singola serata al prezzo di 15 euro. Da aggiungere i diritti per il servizio nel caso di acquisto in prevendita o tramite il sito www.vivaticket.com Info e prenotazioni al 347 6377531.