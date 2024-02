Secondo appuntamento con i concerti di Appassionata, realizzati in collaborazione con il Comune di Macerata, e gli artisti del Gomalan Brass Quintet. Sul palco del Teatro Lauro Rossi mercoledì 7 febbraio, alle 21, il quintetto proporrà un concerto intitolato Da Cinecittà a Hollywood, in un programma coinvolgente: Morricone, Rota, Bellafronte, Kander, Arlen, Bernstein.

Il quintetto formato da Marco Pierobon, Francesco Gibellini (trombe), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (tuba) è una delle formazioni italiane di ottoni più apprezzate per la qualità esecutiva e la capacità di creare un impasto sonoro straordinario, come testimoniano le parole di Zubin Mehta, che li descrive come: “… un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune”. Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan Brass si destreggia da oltre un ventennio con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal rinascimento alla musica contemporanea.

Ad appena due anni dalla fondazione, nel novembre 2001, il gruppo si aggiudica il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Passau”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale nel campo della musica per ottoni, guadagnandosi la stima di illustri direttori d’orchestra (Metha, Muti, Sinopoli, Barenboim) e di ottonisti di rilievo internazionale. I concerti del Gomalan Brass Quintet sono stati trasmessi da svariate emittenti radiofoniche (Bayerisches Rundfunk, Radio Vaticana, Radio Canada, Radio della Svizzera Italiana, Radio Classica, Radio Tre).

Si sono esibiti in Italia per le maggiori società concertistiche tra le quali Accademia di Santa Cecilia, Unione Musicale Torino, Festival Internazionale di Stresa, Teatro Lirico di Cagliari, Festival MiTo Settembre Musica, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Ristori di Verona, Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, Festival I Suoni delle Dolomiti, solo per citarne alcune.

Intensa anche la loro attività all’estero dove hanno eseguito numerose tournée in Giappone e Taiwan, al Festival Internazionale di Cartagena, Harrogate International Festival e Oundle International Festival in Inghilterra, il Limooux Brass Festival in Francia, Sion Festival in Svizzera, Festival di Haut Jura, Cracovia Festival, Spalato Festival e Zagabria International Festival in Croazia, Lieska Brass Week in Finlandia, Kalavrita Brass Festival Grecia, Uberlingen Festival Germania e in varie stagioni cameristiche in Austria, Polonia, UK, Canada e Germania.

I biglietti possono essere acquistati alla Biglietteria dei Teatri – piazza Mazzini 2 da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Direttamente presso la sede del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Prezzi: intero € 15, ridotto (Over 65 e Convenzionati)* €12, soci Appassionata* € 10, studenti* € 5

*soci, convenzioni, studenti,18APP e Carta Docenti solo in biglietteria