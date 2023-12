Montefano e tutto la pallacanestro marchigiana sono in lutto per la scomparsa di Alessandro Gambini. Amatissimo presidente, ma anche allenatore, del Montefano Basket 2011, si è spento a 53 anni, la sera del 25 dicembre, dopo aver combattuto per diversi anni con un male che non gli ha lasciato scampo.

Nella vita quotidiana era un informatore medico-scientifico. Il basket era la sua grande passione, coltivata negli anni giovanili come giocatore e allenatore soprattutto tra Osimo e Castelfidardo. Nel 2011 la svolta: insieme a Luciano Petroselli e Pierluigi Connestà fonda il Montefano Basket, con un occhio soprattutto per lo sviluppo del settore giovanile ma anche alla prima squadra, che disputa per diversi anni il campionato regionale di Csi. Settore giovanile che, grazie alle collaborazioni con le maggiori realtà vicine, è cresciuto anno dopo anno, arrivando ad avere 70 ragazzi prima della pandemia e una quarantina nell’annat in corso. Di recente, Gambini è stato anche per due anni dirigente della Giovane Robur Osimo, società che lo ha ricordato con affetto: «Con lui abbiamo portato avanti un percorso di unità e consolidamento con grandi risultati sia dal punto di vista sportivo che umano. Mancheranno la sua determinazione, la sua competenza e l’amore per lo sport».

A stringersi intorno al lutto della famiglia e degli amici più cari anche il comitato regionale Marche della Fip, la Pallacanestro Recanati, altro sodalizio con il quale il club montefanese collabora ormai stabilmente da tempo, e il Montefano Calcio: «Un vero uomo di sport che ha contribuito alla crescita sociale di tanti ragazzi della comunità montefanese», ha scritto su Facebook la società calcistica cittadina.

Negli anni scorsi si era anche impegnato in politica: dal 2014 al 2018 è stato infatti consigliere comunale a sostegno dell’amministrazione guidata dall’allora sindaco Carlo Carnevali, amministrazione che cadde nel marzo 2018 quando anche Gambini si dimise, insieme agli altri colleghi di maggioranza.

Il funerale si è tenuto questa mattina alla chiesa di San Donato. Lascia la moglie Cristiana e due figlie.

(Ma. Pa.)