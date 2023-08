La coppia più amata dai più piccoli ospite del Cuore Adriatico. Il 26 agosto i DinsiemE saranno al centro commerciale civitanovese per un esclusivo firmacopie, oltre che una esperienza unica e coinvolgente.

L’evento offre un’opportunità unica per i fan di incontrare personalmente i loro youtuber preferiti e trascorrere un pomeriggio emozionante immersi nella “cultura digitale”. Durante la loro presenza al Cuore Adriatico, il duo interagirà con il pubblico, firmerà autografi e si prenderà il tempo di scattare foto indimenticabili. Con i loro video freschi e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi followers in poco tempo creando la grande famiglia dei “Dinsiemini”, ovvero i fan della coppia. «Si tratta di un evento divertente soprattutto per i più piccoli – dice Simone Tommolini, general manager della Okay Group, agenzia che segue la coppia – e siamo felici di offrire ai visitatori l’opportunità di incontrare i talentuosi youtuber con un live show d’eccezione e poi un meet and greet con foto per tutti i loro fans, grande animazione musica e divertimento».

I Dinsieme sono due ragazzi nati in Sicilia, a Palermo, diventati famosi tra i più piccoli su Youtube grazie ai loro video divertenti e canzoni tormentone come “Estate Perfetta” e “Non prende il cell”. La coppia è composta da Erick Parisi, 27 anni, e Dominick Alaimo, 26. Il loro canale, attualmente, raccoglie più di un milione di iscritti e si rivolge ad un pubblico di bambini e ragazzi tra i 5 e i 10 anni. il nome DinsiemE è il simbolo del loro legame: tra la D di Dominick e la E di Erick si inserisce, infatti, perfettamente la parola “insieme”, che rappresenta il filo che li unisce, nel lavoro così come nella vita. Il punto forte dei DinsiemE sono senz’altro le challenge. La prima risale al 30 gennaio 2018, dal titolo “Disegni Challenge! 30 Secondi Un Disegno!”. Oltre ai video, i due youtuber scrivono canzoni e inventano storie, personaggi, giochi, dove il bene trionfa sempre. I DinsiemE hanno scritto anche diversi libri, come “Un’avventura senza fine con Erick e Dominick” (2020, Fabbri Editore) in cui vengono raccontati esperimenti, challenge, quiz e ricordi delle loro avventure passate, e “Il viaggio nel Libro dei libri di Erick e Dominick” (2022, Magazzini Salani), dove i due youtuber rivisitano le storie più belle di sempre. La challenge sul cibo sono le più conosciute e amate dai follower dei DinsiemE, chiamati affettuosamente dal duo i “Dinsiemini”. Tra i video più apprezzati su Youtube c’è la sfida “Mangiamo solo cibo giallo vs cibo blu per 24 ore contro il Dottor Timoti”. Come avrete capito la sfida consiste nel mangiare cibo di un solo colore per un giorno intero. Non solo video, libri e canzoni, dal 23 marzo 2023 è uscito nelle sale italiane il primo film di Erick e Dominick, dal titolo “DinsiemE Film – Il Viaggio Leggendario”. La pellicola è prodotta da Lotus Production, in collaborazione con DinsiemE Srl. In questa avventura sullo schermo, Erick e Dominick ostacolano il piano malvagio di “Dottor Giniu e di Dottor Timoti”, i quali, attraverso la creazione di un videogioco misterioso dal nome “Il Viaggio Leggendario”, partono alla conquista del Regno di Camelot, del Regno di Atlantide e del fantastico Regno di Diamante.