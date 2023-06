Anche quest’anno si rinnova un invito ormai consueto che la Pro loco Sant’Angelo in Pontano rivolge a tutti gli amanti della buona cucina tradizionale, e immancabilmente del ballo a suon di ottima musica dal vivo. È l’appuntamento che apre le manifestazioni culinarie estive, la Sagra del Tortellino.

Per tutto il fine settimana (venerdì, sabato e domenica), nel piazzale Trento i cuochi dell’associazione cucinano i tradizionali tortellini, conditi con svariati sughi per tutti i gusti, dal più classico gusto marchigiano a sapori più sfiziosi ed originali, accompagnati da secondi piatti e contorni che verranno serviti nella suggestiva location del Piazzale Trento, recentemente ristrutturato, incastonato nel cuore del centro storico del paese dell’entroterra marchigiano. Ad allietare le serate la musica dal vivo delle tre band: Marco e Claudia Band venerdì, I Ballaonda sabato e Luca Bachetti domenica, per tre serate all’insegna della tradizione e del divertimento. La Pro Loco Sant’Angelo propone quest’anno una novità, particolarmente gradita agli amanti del ballo sarà infatti la possibilità di usufruire di una pista da ballo nello spazio antistante gli stand gastronomici, ampio spazio dedicato interamente ai ballerini delle tre serate. L’invito è rivolto a tutti quanti vogliano trascorrere un week end di buona musica, balli di ogni genere e soprattutto ottima cucina marchigiana.