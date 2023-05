di Laura Boccanera

E’ un’edizione da decennale, ma un anno prima. Col Civitanova Film festival non sai mai quello che capita e così succede che per la nona edizione la strana coppia (strana, ma a suo modo geniale) composta da Michele Fofi e Peppe Barbera, ha costruito un programma per un festival da Capitale. Ovviamente ci sono il concorso dei cortometraggi e i premi ( e quest’anno uno è dedicato a Claudio Gaetani scomparso lo scorso settembre), ma c’è anche tanto spettacolo, presentazione di libri e personaggi tutti da ascoltare.

Alcuni nomi: l’attore e regista Giuseppe Battiston (Perfetti sconosciuti, Pinocchio, Chiedimi se sono felice e Pane e tulipani solo per citarne alcuni), il regista Marescotti Ruspoli, Davide Ferrario. E poi c’è il cinema “parlato” con i critici e giornalisti Roy Menarini autore del libro Hitchcock, la donna che visse due volte, Giulio Sangiorgio di Film Tv. E ancora il regista di “Noi ce la siamo cavata” Giuseppe Marco Albano che torna al Civitanova film festival da regista dopo avervi partecipato da concorrente in gara col corto “Thriller” nel 2015 e che va alla ricerca dei bambini che recitarono nel film “Io speriamo che me a cavo” e poi lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, ma anche il concerto di Dente in collaborazione con il Fool festival. Insomma tanta carne sul fuoco che verrà arricchita anche da una mostra a tema Marilyn Monroe al Magma con un’appendice del festival a luglio con la visione dei 4 film della bionda più amata del cinema.

Questo solo per parlare dei contenuti: tra le novità il fatto che è un’edizione più estesa nel tempo e che copre tre mesi da maggio a luglio e alterna gli spazi della città alta a quelli di Civitanova porto e, per la prima volta, gli ingressi a pagamento con un ticket agevolato per tutti a 4 euro per la visione dei film e l’incontro con gli autori di caratura nazionale.

Questa mattina al teatro Cecchetti è stato presentato il cartellone alla presenza del vicesindaco Claudio Morresi, della presidente dei TdC Maria Luce Centioni assieme ai membri del Cda e ai due direttori artistici Fofi e Barbera che hanno solleticato la curiosità raccontando qualcosa della genesi di questa edizione di passaggio in vista del decennale: «Quello che piace del Cff – ha detto Michele Fofi – è che nasce da una micro condivisione di una visione, un progetto nato dalla scambio di battute fra me e Barbera nel 2015. Come dico sempre, se io do una mela a Peppe e Peppe dà una mela a me, abbiamo entrambi sempre solo una mela, ma se io do un’idea a Peppe e Peppe ne dà una a me, allora abbiamo entrambi due idee. Da questo percorso simbiotico è nato il festival che oggi ha acquisito sempre maggiore autorevolezza a livello nazionale. Basti pensare che il corto “Le variabili dipendenti” ha vinto quest’anno il David di Donatello e lo scorso anno era presente da noi. Da segnalare poi quest’anno la collaborazione con i ragazzi del Fool festival che ci hanno permesso di portare la musica di Dente in concerto e quella con le scuole che per la novità dei “Corti young” a cui parteciperanno oltre 300 bambini e bambine dell’istituto comprensivo di via Tacito». «Siamo al nono anno, ma il nostro pensiero è già alla decima edizione e il traguardo ci porta a fare bilanci. Siamo nati da un aperitivo fra amici, ma siamo cresciuti in un modo inaspettato e forse anche sovradimensionato rispetto alla nostra città che però ha ricambiato il nostro amore» .

Per quanto riguarda le date: il festival inizia con una tre giorni al teatro Cecchetti. L’appuntamento di apertura venerdì 19 maggio con Giuseppe Battiston e prosegue il 20 maggio con Marescotti Ruspoli (ingressi 4 euro). Chiude la terna il 21 maggio Giorgio Felicetti con “La terra tremano”. Neanche 10 giorni di pausa e si prosegue il 30 maggio con tre appuntamenti infrasettimanali al ristorante Vitanova: alle 18 Roy Menarini critico cinematografico e poi al Cecchetti Giulio Sangiorgio e il regista Davide Ferrario racconta il suo doc “Umberto Eco la biblioteca del mondo”. A seguire altri appuntamenti il 6 e 13 giugno e si arriva al clou del festival, dal 20 al 24 giugno per le cinque giornate di Civitanova Alta e la proiezione dei corti in gara che quest’anno sono 19 selezionati su oltre 300 pervenuti. Parentesi musicale il 21 giugno col concerto di Dente al teatro Annibal Caro. Serata conclusiva e premiazioni, 24 giugno. Luglio è dedicato alla mostra e alle proiezioni dei film di Marilyn Monroe.

«Il festival quest’anno dura tre mesi e ci accompagnerà per tutta l’estate caratterizzando la nostra offerta turistica e culturale – ha detto il vicesindaco Claudio Morresi – ed è un piacere sapere che uno dei premi in palio è stato intitolato a Claudio Gaestani». «Per l’azienda che presiedo è un orgoglio e una gioia compartecipare con le proprie sedi a questo evento – le parole della presidente dei TdC Maria Luce Centioni – tra l’altro il cinema è una attività di punta dell’azienda e quest’anno abbiamo totalizzato 4560 presenze e 21mila euro di incasso. Pertanto la settima arte non poteva mancare come progettualità».