CIVITANOVA - In programma domani alle 21 nella sala consiliare del Comune. Fra i relatori Elisabetta Tarsi, direttore del centro regionale per l'autismo

Convegno dedicato all’autismo e alle politiche inclusive della città. Si intitola “La città di tutti i bambini” ed è in programma per mercoledì 12 aprile a Civitanova. Organizzato dall’assessorato ai servizi sociali di Civitanova presso la sala del consiglio comunale, con inizio alle 21.

L’amministrazione prosegue il lavoro portato avanti in questi anni sul fronte dell’autismo e dell’inclusione, al fine di sviluppare ulteriori spunti di riflessione ed individuare politiche inclusive, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie. L’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, che ha promosso questo convegno-incontro, spiega così l’intento dell’iniziativa: «Come avevamo annunciato a ridosso del 2 aprile, abbiamo concordato con i vari attori una data che potesse dare maggior partecipazione possibile, data la concomitanza con le festività di Pasqua. Parleremo di autismo ma non solo, con la chiara intenzione di voler pensare l’inclusione a 360 gradi, ma rigettiamo con forza l’idea di lavorare a compartimenti stagni, mentre vogliamo favorire consapevolezze e scambi utili davvero ad ognuno: solo così “La città con l’infanzia” diviene città per tutti, pensata in modo corale e costruita in rete».

Al convegno saranno presenti Barbara Capponi, promotore dell’incontro, Simone Forani moderatore dell’incontro, Elisabetta Tarsi direttore di Neuropschiatria infantile ospedale dell’ospedale di Fano e responsabile del centro regionale autismo, Simone Mattozzi, neuropschiatra infantile ospedale di Fano. Inoltre interverranno Graziella Santarelli presidente Aps “La terra degli arcobaleni”, Mirella Franco logopedista, Simona Simonetti (referente per l’inclusione all’istituto superiore Bonifazi di Civitanova, Barbara Baiocco architetto progetto “La citta di tutti i bambini sguardi sul territorio” e per le associazioni interverranno Kety Paglialunga (Omphalos – autismo famiglie), Filippo Marilungo (Gaia – genitori bambini oncologici), Manuela Baldoni (associazione Controluce calcio non vedenti), che porteranno la loro esperienza. Durante l’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato Lis e la diretta streaming sul sito del comune.