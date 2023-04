CIVITANOVA - Nuovo appuntamento con il cabaret promosso dall’azienda Teatri. Venerdì 14 aprile, alle 21,15, da Colorado arriva lo spettacolo "La mia famiglia e altre volgarità"

Nuovo appuntamento con il cabaret all’Annibal Caro promosso dall’azienda Teatri di Civitanova. Venerdì 14 aprile, alle 21.15, sarà ospite il comico Alberto Farina, direttamente da Colorado, per uno show in collaborazione con Isolani Spettacoli.

Con la sua inconfondibile aria da giovane scapestrato capitato lì per caso, Alberto Farina racconterà al suo pubblico aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della sua controversa vita di coppia. Romano d’origine, Alberto Farina si è diplomato all’accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. La sua popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo Colorado, di cui è diventato quasi un pilastro. La comicità di Alberto Farina è surreale e tagliente e la sua dote principale è sicuramente la semplicità con cui riesce a far ridere, grazie anche al suo aspetto che ricorda i ragazzi di periferia degli anni ’70. Biglietti online su Ciaoticket e nei punti vendita autorizzati del circuito, e alla biglietteria dell’azienda Teatri (dal 13 aprile temporaneamente all’ufficio Iat di piazza XX Settembre il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12; all’Annibal Caro, il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e i giorni di spettacolo dalle 18.30 per gli spettacoli serali e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani).