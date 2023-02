CIVITANOVA - Prorogata al 16 marzo la gara per la gestione dello stabilimento con contratto a 12 anni. L'aggiudicatario dovrà anche provvedere alla ricostruzione

Lido della polizia, gara per la gestione dello chalet. E’ stato pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi estivi del centro balneare Lido della polizia di Civitanova. Il contratto prevede una durata della gestione di 12 anni con il vincolo della ricostruzione dello stabilimento e ammodernamento dello stabilimento a carico dell’aggiudicatario. Il lido della Polizia sarà oggetto di integrale ricostruzione secondo un progetto già approvato dalle autorità competenti. Alla ditta aggiudicataria saranno affidati i servizi di balneazione per un periodo minimo di 12 anni con la possibilità di avanzare una proposta di finanza di progetto per un successivo periodo. La gara si espleterà sulla piattaforma telematica con il sistema ASP di Consip S.p.a. sul portale www.acquinretepa.it sul quale gli operatori economici interessati dovranno registrarsi. La data ultima per la presentazione delle offerte già fissata a sabato 11 febbraio 2023 è stata prorogata fino al 16 marzo. Gli interessati potranno richiedere informazioni ai numeri di contatto indicati negli atti di gara.