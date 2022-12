CIVITANOVA - Le offerte vanno presentate entro l'11 febbraio. La durata della gestione è di 12 anni, chi vince dovrà anche dar seguito al progetto esecutivo di ricostruzione dello stabilimento

Al via la gara per la gestione del Lido della polizia a Civitanova. A renderlo noto è la Questura. La gara per il lido che si trova a Fontespina è stata avviata il 23 dicembre, per una durata di anni 12, con vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dell’edificio dello stabilimento a carico dell’aggiudicatario.

«Il lido della polizia che ha incontrato molto gradimento nel corso dell’ultima stagione estiva – spiega la Questura – sarà oggetto di integrale ricostruzione secondo un progetto già approvato dal Comune. Alla ditta aggiudicataria saranno affidati i servizi di balneazione per un periodo minimo di 12 anni con la possibilità di avanzare una proposta per un successivo periodo. La gara si espleterà sulla piattaforma telematica con il sistema Asp di Consip sul portale www.acquistinretepa.it sul quale gli operatori economici interessati dovranno registrarsi».

Le offerte dovranno essere presentate entro sabato 11 febbraio 2023. Gli atti di gara sono disponibili sul sito http://questure.poliziadistato.it/Macerata – Amministrazione trasparente. Gli interessati potranno richiedere informazioni ai numeri di contatto indicati negli atti di gara o all’indirizzo pec: [email protected]