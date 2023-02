MACERATA - A perdere la vita Gabriele Piccinini, è stata la moglie a trovarlo stanotte. Lascia anche una figlia. Originario di Tolentino, era anche stato candidato con la Lega. Il ricordo di un amico: «Era una forza della natura» . Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa dell'Immacolata

Malore mentre è sul divano a guardare la tv, muore a 57 anni. La tragedia si è consumata stanotte a Macerata, in via dei Velini. A perdere la vita Gabriele Piccinini, 57 anni. L’uomo lascia la moglie Antonella e la figlia Noemi. E’ stata proprio la moglie a trovarlo stanotte. I due sono stati a guardare la tv insieme fino a una certa ora. Poi lei è andata a letto e lui è rimasto sul divano. Nel cuore della notte, la moglie si è svegliata e insospettita che non fosse ancora andato a letto, si è alzata e l’ha trovato sul divano: il suo cuore però aveva già smesso di battere.

Piccinini, in passato agente di commercio, era originario di Tolentino dove si era anche candidato consigliere con la Lega nel 2012. E proprio a Tolentino aveva ancora tantissimi amici. Tra questi Giovanni Gabrielli, ex assessore: «Un’amicizia la nostra – ricorda – che durava da tantissimi anni, sebbene nell’ultimo periodo ci eravamo persi di vita. Da adolescenti uscivamo con le vespe insieme, frequentavamo gli stessi gruppi, tra cui uno di Macerata dove lui conobbe sua moglie. Aveva anche partecipato alla nascita della sede della Lega a Tolentino». Un altro amico Gabriele Fondati: «Era una forza della natura, quando mancava si sentiva. La nostra era un’amicizia talmente importante che alla fine è stato il mio testimone di nozze. E’ un dolore enorme».

La camera ardente è stata allestita al Centro funerario di Macerata. Il funerale (di cui si occupa l’impresa funebre Menatta) si svolgerà domani alle 15,30 nella chiesa dell’Immacolata.

(Redazione Cm)