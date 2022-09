14 Settembre 2022

ore 11:26

caricamento letture

Presentato per la prima volta pubblicamente a Unicam il settimo "Rapporto AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca" conferma, per l’ulteriore investimento in formazione post laurea, una forte selezione sulla base del contesto socio-culturale della famiglia di appartenenza e il gap di genere, più si sale nella scala dell’istruzione e meno sono le donne. Nel confronto internazionale, l’età al conseguimento del dottorato in Italia è tra le più basse dei Paesi Ocse. In aumento il tasso di occupazione rispetto al periodo pre-pandemico con livelli occupazionali dei dottori di ricerca decisamente più elevati di quelli registrati tra i laureati di secondo livello e retribuzioni più alte. Inoltre, circa 7 dottori di ricerca su 10 sono occupati nel settore pubblico.