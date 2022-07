21 Luglio 2022

Al Polo Bertelli di Unimc una sessione con una laureanda di eccezione. Già preside per 30 anni a San Ginesio a distanza di 50 anni esatti dalla sua prima laurea Tullia Leoni, 75 anni ex preside in pensione, si rimette in gioco discutendo la tesi in Beni Culturali: "L’Appennino come paesaggio culturale, una nuova storia per le aree interne". La dedica alla sua famiglia tutta presente, tranne suo marito, il professor Giovanni Cardarelli, deceduto 7 anni fa, già preside dell’istituto magistrale "Alberico Gentili" di San Ginesio. «Anche per questo ho scelto questo percorso di studi, per mancanza, non solitudine ma mancanza». (Servizio di Gabriele Censi).