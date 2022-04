Cristina Abrami ospite

della conviviale del Rotary Club

MACERATA - La tennista, rientrata a Civitanova con la medaglia d’argento conquistata a Creta, in coppia con Giulia Bassini, nel doppio femminile degli European Championship Deaf, punta alle Deaflympics del 2022 in Brasile, i Giochi olimpici per sordi

La giovane e talentuosa tennista Cristina Abrami ospite della cena conviviale del Rotary Club di Macerata.

Cristina, 25 anni, tiene in pugno la racchetta da quando aveva appena 5 anni ed è da poco rientrata a Civitanova con la medaglia d’argento conquistata a Creta, in coppia con Giulia Bassini, nel doppio femminile degli European Championship Deaf ed ora punta alle Deaflympics del 2022, in Brasile, i Giochi olimpici silenziosi, manifestazione multisportiva per sordi organizzata, con cadenza biennale, dal Comitato Internazionale degli Sport dei Sordi. L’evento è stato anche l’occasione per l’ingresso nel Rotaract Club Macerata di Francesca Ferretti, dottoranda in diritto civile presso l’università di Camerino, spillettata dal presidente del Rotary Club di Macerata, Mirella Staffolani, e presentata dal tesoriere e futuro presidente del Club Rotaract di Macerata, Tania Ripari.

