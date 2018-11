L'ANNUNCIO lo ha dato la stessa Maggiorana sul suo profilo Facebook. Nei giorni scorsi si è recata a Roma, sul luogo dove è stata uccisa la ragazza, per donarle simbolicamente il suo fregio di reginetta

La Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana protagonista del calendario 2019 per gli 80 anni del concorso. Come poteva essere altrimenti? Bellezza e corona in testa, il meritato tributo alla bellissima di Montegiorgio (nata a San Severino Marche) da quel 18 settembre di quest’anno, reginetta d’Italia.

Ed è proprio Carlotta ad annunciarlo con un posto sulla sua pagina Facebook: «Ciao ragazzi. Ho una grande sorpresa per voi. Sono entusiasta e super felice di annunciare l’uscita del calendario per gli 80 anni di Miss Italia, realizzato dal grande Gianmarco Chieregato».

Calendario visibile sul sito di Miss Italia. Gioia infinita che segue, di pochi giorni, un momento di commozione e dolore per la miss di Montegiorgio, quando il 23 novembre scorso ha donato simbolicamente la sua corona a Desirée Mariottini nel luogo dove è stato trovato il corpo della ragazza, il 19 ottobre scorso nel quartiere San Lorenzo di Roma. Carlotta, con la sua presenza, ha voluto esprimere la propria solidarietà e quella di tutte le ragazze italiane alle vittime di violenza: «Sono stata sul posto pochi minuti per una visita molto semplice. Siamo tutti colpiti dalla tragedia che ha tolto la vita a questa giovane donna».

C.N.