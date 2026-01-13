«Soppressi numerosi posti auto
per i lavori a Rampa Zara»
Il Comitato scrive al Comune
MACERATA - Nella zona saranno sistemati i marciapiedi. Il gruppo di residenti si lamenta e prepara un incontro pubblico per parlare del futuro del centro, del commercio e della viabilità
Cantiere in centro che apre, posti auto che spariscono. Il “Comitato civico centro storico” di Macerata lamenta che ora, con i lavori per rifare i marciapiedi a Rampa Zara, «sono stati momentaneamente soppressi numerosi stalli di sosta riservati ai residenti». E così il Comitato ha scritto al Comune per chiedere: «se sia intenzione di codesta amministrazione individuare soluzioni alternative per garantire il recupero (almeno temporaneo) dei parcheggi.
Soluzioni alternative in cui individuare i suddetti parcheggi potrebbero essere: piazza della libertà, piazza Vittorio Veneto, piazzale antistante Rampa Zare di fronte al locale “La Gramaccia”. Non avendo mai ricevuto risposta alla nostra pec del 9 ottobre, nella quale chiedevamo il ripristino dei 10 stalli gialli soppressi in largo Beligatti, chiediamo cortesemente che venga risolta anche quella situazione».
Il Comitato aggiunge: «è sotto gli occhi di tutti che il Centro storico si riempie di persone quando la Ztl è attiva: sorprendentemente le vie pullulano di passanti, sia che vi siano eventi in corso, sia che l’unica attrattiva sia quella tradizionale delle vetrine illuminate ed aperte». Il Comitato intende organizzare un dibattito pubblico su residenza, commercio, viabilità e prospettive per il futuro del centro storico.
E dei cantieri in via Barilatti/Mameli, ne vogliamo parlare?
È una zona piena di scuole e non c’è parcheggio nemmeno per i residenti, la soluzione…. Semplice, autorizzare diversi cantieri contemporaneamente, togliere tutti i parcheggi sulla via per i lavori per la fibra e per finire in bellezza un nuovo palazzo in una zona residenziale piena di appartamenti liberi!
Io sono per la realizzazione delle cose, ma non si può mettere sottopressione un quartiere pieno di scuole in questo modo!
@Danilo Nucci
Parliamone, parliamo di tutto. Rimane tuttavia un tragico problema per chi vive in centro: i residenti pagano un abbonamento annuale per poter parcheggiare. Se l’Amministrazione però apre cantieri che cancellano gli stalli e non provvede a soluzioni alternative, sia pure temporanee; e se, in più, i lavori si protraggono a oltranza, a lei non verrebbe voglia di chiedere il rimborso dell’abbonamento?
Semplificando: lei affitterebbe un garage in cui il proprietario prima riscuote l’affitto e poi si mette a fare dei lavori all’interno privandola del posto auto?