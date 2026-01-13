Cantiere in centro che apre, posti auto che spariscono. Il “Comitato civico centro storico” di Macerata lamenta che ora, con i lavori per rifare i marciapiedi a Rampa Zara, «sono stati momentaneamente soppressi numerosi stalli di sosta riservati ai residenti». E così il Comitato ha scritto al Comune per chiedere: «se sia intenzione di codesta amministrazione individuare soluzioni alternative per garantire il recupero (almeno temporaneo) dei parcheggi.

Soluzioni alternative in cui individuare i suddetti parcheggi potrebbero essere: piazza della libertà, piazza Vittorio Veneto, ⁠piazzale antistante Rampa Zare di fronte al locale “La Gramaccia”. Non avendo mai ricevuto risposta alla nostra pec del 9 ottobre, nella quale chiedevamo il ripristino dei 10 stalli gialli soppressi in largo Beligatti, chiediamo cortesemente che venga risolta anche quella situazione».

Il Comitato aggiunge: «è sotto gli occhi di tutti che il Centro storico si riempie di persone quando la Ztl è attiva: sorprendentemente le vie pullulano di passanti, sia che vi siano eventi in corso, sia che l’unica attrattiva sia quella tradizionale delle vetrine illuminate ed aperte». Il Comitato intende organizzare un dibattito pubblico su residenza, commercio, viabilità e prospettive per il futuro del centro storico.