Intervalliva, recinzioni alla Pieve
Presentato il progetto esecutivo:
“palla” al ministero, poi i lavori
MACERATA - Campi "transennati" dove sorgerà la nuova strada. Il consigliere della Quadrilatero Antonio Pettinari non si sbilancia sull'avvio delle opere, non si dovrebbe comunque andare oltre l'estate
di Luca Patrassi (Foto di Fabio Falcioni)
Reti, recinzioni, spiegamento di uomini e di mezzi: i movimenti in zona Pieve di questi giorni non sono evidentemente passati inosservati e sono stati messi da alcuni in relazione alla partenza dei lavori per la realizzazione della intervalliva Mattei-la Pieve.
Il movimento c’è ma non è ancora quello delle ruspe: completate le operazioni legate alla verifica della eventuale presenza di residuati bellici e a quella ambientale (si sono rese necessarie delle opere per una piccola parte risultata bisognosa di una azione di bonifica), è stato presentato dall’impresa il progetto esecutivo con le integrazioni richieste. Ora il fascicolo passa, per il via libera definitivo, al Ministero dell’Ambiente che ha (avrebbe) un termine massimo di sessanta giorni.
Altra illusione ottica: lo spazio recintato non è quello che occuperà la strada che sarà molto minore, ora è transennata anche l’area che servirà alle varie esigenze del cantiere. Dunque partenza prevista tra la primavera e l’estate prossima.
Nessun annuncio in tal senso, il consigliere di amministrazione della società Quadrilatero, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari, non è tipo da previsioni ma da notizie date quando il fatto è certo, vale a dire ruspe in azione o taglio del nastro.La gara per la realizzazione dell’intervalliva Mattei-La Pieve è stata vinta più di un anno fa dall’impresa abruzzese Toto Costruzioni che ha presentato la miglior offerta economica nel bando di gara di 56 milioni di euro (il progetto complessivo è di 87 milioni). Toto Costruzioni è un’impresa di grande rilievo nel settore delle infrastrutture complesse stradali.
spero in un risarcimento cospicuo ai proprietari dei terreni, non 4 soldi, almeno il doppio del valore. Sono loro che subiranno i maggiori danni e dispiaceri.
— Era in progetto il collegamento via Mattei La pieve, che hanno ugualmente DEVASTATO E ROVINATO il quartiere Collevario con l’ ORRENDA COLATA DI CEMENTO, sottopasso ferroviario e il taglio di ben 40 grandi alberi.!!!!!!!
Si continuano a costruire nuove strade devastando per sempre un territorio.
Ce n’è davvero bisogno?
MA è MAI POSSIBILE CHE AD OGNI INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELLE NOSTRE INFRASTRUTTURE CI SIA SEMPRE CHI A DA PROPORRE STANTII SLOGAN BENALTRISTI DIRETTI A MANTENERE LO STATUS QUO E A CONDANNARE NELL’ARRETRATEZZA IL NOSTRO TERRITORIO.
— Visto che stanno realizzando la nuova e strada v. Mattei– la Pieve di grande utilità, è CHIARO, CERTO, EVIDENTE, INNEGABILE, SICURO, INCONTESTABILE, che al sottopasso ferroviario di Collevario c’ è solo un’ ORRENDA COLATA DI CEMENTO, INUTILE E COSTOSISSIMA.!!!!!!!
— E una DESOLAZIONE, uno SQUALLORE, una DEVASTAZIONE, alla vista di tutte le auto che passano ogni giorno e al quartiere vicino.!!!!!!!!!
— Per questa DISTRUZIONE hanno
sacrificato ben 40 Grandi alberi che purificavano l’ aria dagli scarichi asfissianti del traffico pesante, GRATIS!!!!!!!!!
— Producevano ossigeno GRATIS.!!!!!!!!
— Mantenevano il fresco per ben tre mesi estivi torridi e surriscaldi, GRATIS. !!!!!!!!!!
— Ora solo UNA ORRENDA COLATA DI CEMENTO.!!!!!!!!!
Per Marco Pasquali
La stessa cosa potrebbe dirsi per il raddoppio del ponte sul fiume Chienti a Piediripa, opera inutile e costosissima.
Dov’era l’ombra, or sé la quercia spande
morta, nè più coi turbini tenzona.
La gente dice: Or vedo: era pur grande!
Pendono qua e là dalla corona
i nidietti della primavera.
Dice la gente: Or vedo: era pur buona!
Ognuno loda, ognuno taglia. A sera
ognuno col suo grave fascio va.
Nell’aria, un pianto… d’una capinera
che cerca il nido che non troverà.
(Giovanni Pascoli, La quercia caduta)