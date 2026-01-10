di Luca Patrassi (Foto di Fabio Falcioni)

Reti, recinzioni, spiegamento di uomini e di mezzi: i movimenti in zona Pieve di questi giorni non sono evidentemente passati inosservati e sono stati messi da alcuni in relazione alla partenza dei lavori per la realizzazione della intervalliva Mattei-la Pieve.

Il movimento c’è ma non è ancora quello delle ruspe: completate le operazioni legate alla verifica della eventuale presenza di residuati bellici e a quella ambientale (si sono rese necessarie delle opere per una piccola parte risultata bisognosa di una azione di bonifica), è stato presentato dall’impresa il progetto esecutivo con le integrazioni richieste. Ora il fascicolo passa, per il via libera definitivo, al Ministero dell’Ambiente che ha (avrebbe) un termine massimo di sessanta giorni.

Altra illusione ottica: lo spazio recintato non è quello che occuperà la strada che sarà molto minore, ora è transennata anche l’area che servirà alle varie esigenze del cantiere. Dunque partenza prevista tra la primavera e l’estate prossima.

Nessun annuncio in tal senso, il consigliere di amministrazione della società Quadrilatero, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari, non è tipo da previsioni ma da notizie date quando il fatto è certo, vale a dire ruspe in azione o taglio del nastro.La gara per la realizzazione dell’intervalliva Mattei-La Pieve è stata vinta più di un anno fa dall’impresa abruzzese Toto Costruzioni che ha presentato la miglior offerta economica nel bando di gara di 56 milioni di euro (il progetto complessivo è di 87 milioni). Toto Costruzioni è un’impresa di grande rilievo nel settore delle infrastrutture complesse stradali.