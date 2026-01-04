Il bambino ha fretta di nascere, parto in casa a Passo di Treia. Questa mattina intorno alle 6,35, è arrivata una chiamata al 118 per chiedere assistenza per una giovane donna che stava per partorire.

Immediatamente il personale dell’emergenza si è diretto sul posto. Il bambino di fretta di nascere ne aveva parecchia perché quando il personale è arrivato sul posto la donna, 25enne della Guinea, aveva già dato alla luce il suo bambino. Il piccolo, un maschio, e la mamma, stanno bene. Il 118 ha prestato a entrambi le cure del caso. Per la giovane donna è il quinto figlio.