Banca Macerata, la bandiera nell’entroterra:
aperto il punto consulenza di Matelica
INAUGURAZIONE stamattina per il nuovo sportello, che trova posto nei locali di via Merloni messi a disposizione dalla Fondazione Il Vallato. Il presidente Ferdinando Cavallini: «Contrastiamo la desertificazione bancaria offrendo un servizio a un bacino di 60mila persone»
Nuova tappa nel percorso di crescita di Banca Macerata. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo punto consulenza in via Merloni 17B a Matelica, uno spazio moderno e funzionale progettato per offrire servizi bancari sempre più vicini alle persone e alle imprese locali.
Molto soddisfatto il presidente Ferdinando Cavallini, per l’ormai consolidato progetto strategico di presidio territoriale tramite un adeguato ed efficiente mix fra filiali e punti consulenza, il tutto volto all’espansione della banca “a macchia d’olio”. «L’obiettivo dichiarato è, da un lato, contrastare, per quanto possibile, la desertificazione bancaria dell’entroterra; per altro verso, diventare sempre più percepita come la banca di prossimità, la banca di riferimento dell’intero territorio. Ma Matelica è importante anche per un altro motivo: è la prima esperienza di piena collaborazione fra Banca Macerata e stakeholders locali affezionati alle proprie realtà e che contribuiscono fattivamente al loro benessere. Un particolare ringraziamento va quindi alla Fondazione Il Vallato, ed in particolare al Giovanni Ciccolini che ne è il fondatore, che ha concesso i locali del punto consulenza in comodato gratuito. Un bel connubio fra due amanti del proprio territorio, proiettati a creare occasioni di sviluppo nella quotidianità; un fulgido esempio che speriamo possa essere colto da altri nell’esclusivo interesse delle popolazioni».
«I punti consulenza – spiega con orgoglio il direttore generale di Banca Macerata, Toni Guardiani – sono una struttura agile, accessibile e tecnologicamente avanzata, dove è possibile effettuare le principali operazioni bancarie in autonomia, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, grazie agli sportelli automatici affiancati costantemente dalla presenza fisica di consulenti specializzati nel dare supporto su servizi finanziari, assicurativi, previdenziali e creditizi. L’apertura di Matelica rappresenta la naturale prosecuzione del percorso già tracciato con le aperture di San Severino, Fiuminata, Sarnano e Serrapetrona, così da servire, nell’insieme, con l’apprezzato modello di servizio di Banca Macerata, un comprensorio che coinvolge oltre 60mila abitanti, tra Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Pioraco ed i comuni vicini».
Visibilmente soddisfatta anche Debora Falcetta, direttrice commerciale di Banca Macerata. «Il nostro auspicio è che tale punto consulenza possa trovare in tempi brevissimi la fiducia dei matelicesi. Noi saremo sempre e comunque pronti per ascoltare richieste ed esigenze e garantiamo che tutto quanto potrà essere fatto per soddisfare le richieste, sarà fatto; ciò, perché questo approccio “antico ma moderno” di vicinanza e di dialogo con la gente può essere garantito solo da una banca locale grazie ad una filiera corta che permette di raggiungere facilmente e celermente la stessa dirigenza».
Matelica un entroterra molto interessante, cantieri impegnativi della ricostruzione. L’Amministrazione comunale si attivi con più determinazione sui progetti con fondi europei nella bonifica del tratto del fiume Esino che va dalle mura Contrada – Sant’Agostino – Cattedrale alla Casa di Riposo E. Mattei. Con l’apertura della S.S. 256 Muccese, la Città deve farsi trovare preparata all’inevitabile sviluppo turistico – commerciale.
Propongo al Vallato se lo ritiene opportuno di organizzare un convegno su quanto proposto. Ivano Tacconi MASCI Matelica 1- 2.