di Andrea Cesca

La Civitanovese torna a casa a mani vuote da Chieti, si fa sempre più difficile la situazione di classifica per la squadra allenata da Stefano Senigagliesi. I rossoblù restano in terzultima posizione di classifica ma adesso sentono il fiato sul collo dell’Isernia, staccata di una sola lunghezza dopo la vittoria con la Recanatese.

Allo stadio Angelini decide la partita una rete di Ceccarelli al 20’ del primo tempo, una sorte di rigore in movimento. Da segnalare la doppia traversa colpita da Macarof e il calcio di rigore fallito dagli abruzzesi con Vuthaj. Al termine della stagione regolare mancano adesso cinque giornate, la prossima con il Termoli al Polisportivo diventa decisiva per Visciano e compagni.

Padovani è ancora infortunato, torna a disposizione Vila, nell’undici titolare ci sono due novità rispetto alla partita di Teramo, Rasic e Macarof prendono il posto di Bevilacqua e Capece. La Civitanovese ha al proprio seguito un buon numero di tifosi, i rossoblù lontano da casa hanno ottenuto cinque delle sei vittorie. Il Chieti è reduce da due sconfitte consecutive, l’incasso dell’ultima partita con il Sora (6.000 euro circa) è stato pignorato dopo il decreto ingiuntivo emesso dal giudice.

La partenza è di marca locale, subito Ceccarelli si rende pericoloso in area, al 9’ Petrucci gli chiude lo specchio della porta. Un minuto dopo Guerriero sbaglia il disimpegno, intercetta Macarof che in contropiede si porta a tu per tu con Mercorelli ma calcia fuori la palla del possibile vantaggio. Al quarto d’ora Ceccarelli torna a farsi insidioso, poi è la volta di Vuthaj. La rete che decide la partita al 20’: Guerriero sfonda a sinistra, arriva sul fondo e mette la palla indietro per Ceccarelli che insacca con un tiro all’altezza del dischetto del rigore. Timida la reazione della Civitanovese con Buonavoglia che spara alto.

La Civitanovese inizia la ripresa con un altro spirito ma non è fortunata, la conclusione di Buonavoglia viene deviata, Rasic manca la zampata vincente. Al 57’ doppia traversa colpita da Macarof, la seconda sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Bevilacqua, D’Innocenzo e Buonavoglia non riescono ad impensierire il portiere avversario Mercorelli e all’89’ il Chieti ha la possibilità di raddoppiare su calcio di rigore per un fallo di Buonavoglia su Vuthaj, lo stesso giocatore va sul dischetto ma calcia alto. In pieno recupero la palla del raddoppio viene sciupata da Arioli.

CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Conti, Di Filippo, Salto; Traini (15’ st Oddo), Forgione (36’ st Arioli), Donsah (26’ st Casciano), Di Paolantonio (15’ st Grandis), Guerriero (28’ st Tourè), Ceccarelli, Vuthaj. A disp.: Servalli, Cordova, Caiazza. All. Amaolo.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Petrucci; Franco (40’ st Vila), Passalacqua, Diop, Rossetti; Visciano (19’ st Bevilacqua), Domizi (7’ st Capece); Buonavoglia, Macarof (16’ st Milani), Brunet (16’ st D’Innocenzo); Rasic. A disp.: Raccichini, Cosignani, Foglia, Mancini. All. Senigagliesi.

ARBITRO: Nicolò Trombello di Como (assistenti Amarante di Castellammare di Stabia e Conforti di Salerno).

RETE: pt. 20’ Ceccarelli (CH)

NOTE: corner 2-7. Ammoniti Grandis e Diop. Recupero: 5’ (0+5).