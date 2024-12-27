di Laura Boccanera

Giusto il tempo di far passare il Natale e i suoi buoni sentimenti che dal punto di vista politico vengono a galla i malumori interni a Forza Italia rispetto alla politica sanitaria regionale.

E il mal di pancia parte da Civitanova dove oggi il coordinamento cittadino cittadino di Forza Italia ha firmato un comunicato di attacco evidenziando il potenziamento di Macerata con la realizzazione del nuovo ospedale mentre lungo la costa «si perde l’unità operativa complessa di farmacia e oncologia e vengono diminuiti i servizi di neurologia e pneumologia».

Un fulmine neanche tanto a ciel sereno e alla luce del quale può essere interpretata anche l’assenza del sindaco forzista Fabrizio Ciarapica al nuovo cantiere per il polo dell’emergenza (leggi l’articolo). La scorsa settimana infatti il presidente della Regione Francesco Acquaroli è arrivato in città per l’avvio dei lavori della nuova ala dell’ospedale di Civitanova. Con lui il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, la senatrice Elena Leonardi, i consiglieri comunali FdI Pantella, Tiberi e Nori, ma non il primo cittadino che ha poi accolto Acquaroli in Consiglio comunale per un’assise aperta poi saltata per l’assenza del numero legale. E se due indizi non fanno una prova, oggi la presa di posizione di Fratelli d’Italia fa deflagrare il malumore.

«In questi ultimi venti anni nell’Ast Macerata sono sempre esistite due unità operative complesse di Farmacia ospedaliera mentre il nuovo piano aziendale ne prevede una soltanto a Macerata – scrive Forza Italia – Questo è un fatto estremamente grave e non coerente con la sua valenza strategica.

Il fatto di non garantire una autonomia economica, gestionale e organizzativa determinerebbe un forte depotenziamento dei servizi ed attività a pregiudizio dell’efficacia e dell’operatività delle unità ospedaliere nello svolgimento delle attività di prevenzione e cura, nonché per la continuità terapeutica soprattutto per Allergologia, Oncologia e Ematologia. Per quanto concerne Oncologia, questa risulta essere fondamentale a Civitanova per l’alta densità abitativa lungo la costa e trasferirla, significherebbe generare un importantissimo disagio alle persone che necessitano di terapie. L’ospedale di Civitanova ha realtà professionali che devono essere valorizzate e non annichilite. Questo impoverimento non può essere in alcun modo considerato positivo. Al contrario, rischia di compromettere sia la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e sia il lavoro quotidiano dei professionisti dell’ospedale che sono tutti i giorni in prima linea. Non possiamo accettare che Civitanova venga considerata una realtà sanitaria di secondo piano. Forza Italia Civitanova chiede un impegno chiaro, concreto e condiviso per iniziare un percorso che restituisca alla città e al territorio i servizi che le spettano».

Domani pomeriggio a Civitanova è stato convocata una conferenza stampa dai vertici regionali e provinciali di Forza Italia.