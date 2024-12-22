di Andrea Cesca

«Ho visto una buona Civitanovese, oggi il risultato più giusto era il pareggio. Però con i complimenti non facciamo la classifica, abbiamo proprio regalato un gol alla Sambenedettese che non è squadra che ha bisogno del nostro aiuto».

Daniele Maria Angelini è uno degli ultimi a lasciare la tribuna, il presidente onorario della Civitanovese si ferma a parlare con alcuni addetti ai lavori, la situazione di classifica comincia a farsi preoccupante. In Serie D retrocedono direttamente le ultime due in classifica, i rossoblù occupano il terzultimo posto al termine del girone di andata.

«Dopo che avevamo raggiunto con difficoltà il pareggio ci siamo fatti fare il secondo gol, non saprei se per mancanza di concentrazione o di lucidità. I difensori tengono troppo la palla, bastava rinviare il pallone e il gol non ci sarebbe stato. Purtroppo rimane l’amarezza, è stata una bella partita, con una bella cornice di pubblico, per me il risultato più giusto era il pareggio».

Angelini commenta la classifica e lancia un messaggio al presidente Profili: «Se cambiamo l’allenatore mi auguro che Profili faccia una scelta saggia, giusta. Serve qualcuno di categoria, forte, che conosca la Serie D per poter organizzare al meglio la squadra. Ovviamente serve anche qualche rinforzo. Sennò possiamo rimanere anche con Andrea Mercanti che oggi ha allenato bene la squadra, mi è piaciuto nei cambi, mi è piaciuto molto».

Il governatore Francesco Acquaroli seduto al fianco dell’amministratore della Lube Fabio Giulianelli ha confessato la propria passione per la Civitanovese, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla presenza affatto casuale al Polisportivo del numero uno dei cucinieri.

«Sono tifoso della Civitanovese da quando ero bambino, per tanti anni ho seguito la squadra, ora purtroppo gli impegni non me lo consentono più. Quando posso torno volentieri a vedere il calcio, mi piace tantissimo seguire lo sport a tutti i livelli, è una passione che mi porto dietro. Il Polisportivo oggi è molto bello, è una festa dello sport, uno spettacolo». Si salva la Civitanovese? «Lo spero, questa è l’unica partita che ho visto quest’anno, non mi rendo conto. La Sambenedettese mi è sembrata una squadra molto strutturata».

«Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – ha esordito in sala stampa il presidente Mauro Profili – Secondo me ci è stato tolto un gol, la palla calciata da Bevilacqua aveva superato la linea di porta, il portiere stava dentro la porta, rivedremo meglio le immagini televisive come dicono gli arbitri».

Ha visto una squadra diversa rispetto a Recanati? «Totalmente un’altra squadra, sono molto soddisfatto della prestazione, non dal risultato». Per il nuovo allenatore dovrebbe essere questione di ore: «Domani o dopo domani ci incontreremo con qualcuno, poi decideremo cosa fare. Parlerò con Andrea Mercanti, è giusto che parli anche con lui, poi prima di Natale decideremo il futuro mister della Civitanovese».

Potrebbe restare Mercanti ad allenare la prima squadra? «Con Mercanti stiamo facendo molto bene con la Juniores nazionale, non vorrei buttare via tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi». Arriveranno rinforzi? «Vediamo con il nuovo mister cosa manca, poi andremo a prendere qualcuno».

Allo stadio era presente Stefano Senigagliesi ma anche Daniele Marinelli, il nuovo allenatore dovrebbe uscire fuori da uno di questi due nomi. In sala stampa l’allenatore della Samb Ottavio Palladini si gode vittoria, primato e titolo di campione di inverno, il tecnico della Sambenedettese riconosce i meriti della Civitanovese: «Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, difficile. Anche vedendo le immagini della partita di Recanati la Civitanovese non meritava di perdere. E’ una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Noi abbiamo tenuto il campo benissimo, penso la vittoria sia meritata». Su gol-non gol di Bevilacqua si continuerà a parlare, se le immagini televisive non riusciranno a fare luce.