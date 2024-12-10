Bancarotta nel fallimento della Maceratese, condannato a due anni l’ex presidente del club, lo svizzero Filippo Spalletta. Spalletta era subentrato nella proprietà del club biancorosso nel novembre del 2016. Secondo l’accusa il 59enne imprenditore svizzero, avrebbe distratto 50mila euro dal patrimonio sociale del club effettuando un bonifico, il 28 novembre 2016 in favore di una persona.

Oggi la difesa di Spalletta, assistito dall’avvocato Raffaella Cesari, ha depositato la fattura di 50mila euro. «E’ una fattura regolare, non c’è stata nessuna distrazione. Non era stata trovata dal curatore ma era emersa nel corso dell’udienza preliminare quando venne prosciolto un coimputato – dice l’avvocato Cesari –. Oggi sono stati sentiti due testimoni che hanno indicato la persona a cui era stato fatto il bonifico come un consulente del club. Sicuramente faremo appello». Il tribunale di Macerata ha condannato Spalletta a due anni, con pena sospesa.

(Gian. Gin.)