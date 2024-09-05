Prosegue il progetto intrapreso dall’associazione Mgs Sermigo don Ennio Borgogna nella città di Morogoro, in Tanzania. Lo scorso agosto, 15 volontari sono partiti per visitare e sostenere la nuova missione delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice, guidata da suor Cecilia Cardinal, amica da tempo della Casa salesiana di Macerata.

«La cittadina di Morogoro si trova a circa 250 chilometri da Dar Es Saalam, la più importante città della Tanzania – fa sapere il gruppo maceratese – è una realtà molto povera dove le suore lavorano con impegno, superando difficoltà enormi per permettere ai bambini e le loro famiglie di poter vivere la loro vita con dignità». I volontari dell’associazione hanno affiancato per 15 giorni le suore attraverso laboratori nelle vicine scuole statali, animazione oratoriale e sostegno alle famiglie più in difficoltà.

«Tante emozioni, contrastanti tra loro, mi invadono ora – racconta Chiara Ranzuglia, studentessa universitaria – ciò che però predomina è un profondo senso di gratitudine nei confronti di tutte le persone che ho incontrato in queste due settimane, le quali, in modi diversi, mi hanno cambiata. Poter passeggiare per le strade di Morogoro è stato un vero e proprio dono, la loro accoglienza travolgente, all’inizio quasi incomprensibile, ti inonda d’amore. Io sconosciuto busso alla tua porta, chiedendoti di entrare in uno spazio che contiene tutte le tue fragilità, difficoltà che fuori riesci a nascondere con la potenza dei tuoi sorrisi, e tu bambina, ragazzo, madre mi accogli nella tua casa, senza timore, mostrandomi tutta la tua dignità all’interno di quattro mura che dignitose non sono. Il coraggio e la forza nell’affrontare le sfide della vita delle suore che ci hanno guidato e della comunità che abbiamo avuto l’onore di conoscere, sono stati davvero significativi. La loro speranza, che non viene soffocata neanche dalla povertà che incombe in quel luogo e che sembra far terra bruciata ovunque arrivi, sarà la mia fonte di energia ora che siamo tornati, volenterosi di restituire tutto il bene ricevuto».

«Un’esperienza che mi ha aperto gli occhi e il cuore – prosegue Matteo Compagnucci, architetto – ogni giorno ci siamo dedicati all’animazione dei bambini delle scuole e nel weekend dell’oratorio; abbiamo fatto visita alle case delle famiglie più povere, incontrando persone che vivono in condizioni di estrema difficoltà, realtà che, fino a quel momento, conoscevo solo in modo molto superficiale. Ho visto la dignità di chi, nonostante tutto, cerca di vivere con speranza e coraggio.

Gli ultimi giorni siamo andati in visita nella missione salesiana di Temeke, dove il Sermigo, insieme a don Ennio Borgogna ha contribuito alla costruzione di una scuola primaria e nello sviluppo del centro missionario. Questa missione ha cambiato il mio modo di vedere il mondo e mi ha insegnato che, anche nelle piccole azioni quotidiane, possiamo fare la differenza. Tornando a casa porto con me ricordi indimenticabili, la determinazione a fare la mia parte per aiutare chi è in difficoltà, ma soprattutto la speranza che un giorno il centro missionario Fma di Morogoro possa diventare una casa accessibile per i tanti giovani poveri della regione».

I volontari hanno anche consegnato alle suore e alle famiglie più povere le donazioni e il materiale offerti dai tanti benefattori. «Con le donazioni ricevute prima della partenza abbiamo sostenuto la missione delle suore attraverso l’acquisto di frigorifero e congelatore e altri oggetti utili per il loro vivere quotidiano, abbiamo acquistato dei letti e materassi per le famiglie più povere che abbiamo incontrato, tra cui una signora paraplegica che vive in una baracca di 15 metri quadri, senza acqua e elettricità, abbiamo consegnato vestiario, scarpe, materiale sportivo, cartoleria, medicine e tanto altro. L’istruzione è indispensabile per oltrepassare questa povertà e avere speranza, ogni ragazzo dovrebbe avere diritto a potervi accedere, purtroppo però non tutte le famiglie possono sostenere le spese scolastiche (tasse e materiale). E da questo pensiero nasce il sogno di realizzare una scuola per i ragazzi più poveri e la nostra associazione si è impegnata a sostenere questo progetto».