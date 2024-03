Alessandro Ragaini consacra il suo talento e in un solo colpo si prende nei 200 stile libero titolo, pass olimpico, primato italiano cadetti e juniores alle finali della quarta giornata degli Assoluti UnipolSai di Riccione, in svolgimento fino a oggi, sabato 9 marzo, allo Stadio del Nuoto. Fuochi d’artificio incredibili ieri nel finale con un formidabile Alessandro Ragaini, allenato da Andrea Cavalletti e argento ai Mondiali juniores di Netanya 2023, che si è preso tutto ciò che era sul banco: pass olimpico, titolo, record italiano cadetti che ritocca l’1’46″56 di Marco De Tullio del 2020, e juniores che cancella l’1’47″12 che ha stabilito in batteria.

Il nuotatore 17enne di Castelplanio – tesserato per Carabinieri e Team Marche – vola in 1’45″83 che vale ovviamente il primato personale (prec. 1’47″24), portandolo al quarto posto tra i performer italiani. Questi i passaggi di Ragaini ogni cinquanta metri: 25″17, 51″66, 1’81″81 con un ultimo ritorno in 27″02. Secondo è il primatista italiano (1’45″67) Filippo Megli che ha prestato al compagno Alessandro la cuffia prima dello start. Il 28enne fiorentino – tesserato per Carabinieri e Rn Florentia, allievo di Paolo Palchetti – chiude in 1’46″50 ma può comunque sorridere, per essersi garantito la qualificazione olimpica nella staffetta dopo l’1’45″91 nella prima frazione della 4×200 sl dei Carabinieri nella serata di mercoledì.

«Alessandro Ragaini orgoglio regionale: è il primo marchigiano nato e cresciuto sportivamente nelle Marche che si prende oltre al titolo italiano e ai due record giovanili, anche il pass olimpico.- commenta in una nota il presidente della Fin Marche, Fausto Aitelli – Tutte le altre stelle del nuoto marchigiano, in passato, ma anche attualmente, sono cresciute sportivamente fuori dalla regione. Dunque celebriamo Alessandro Ragaini, è il suo momento e se lo merita. Da sottolineare anche la semplicità e la naturalezza di questo ragazzo che con spontaneità dice di essere innamorato del nuoto e di dedicare il suo successo alla famiglia e agli amici. Un segnale di serenità, in queste prime tappe importanti che questo ragazzo colleziona mantenendo i piedi ben saldi per terra». Le Marche del nuoto fanno il tifo per lui.