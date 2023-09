di Elena Minucci

“Zeneat” ha vinto “4 Ristoranti. Lo chef Alessandro Borghese ha incoronato il “miglior ristorante moderno di Ascoli”. Quello che sembrava il segreto di Pulcinella non è più un segreto. Da tempo, infatti, si conosce il nome del vincitore, grazie anche alla puntata visibile on demand su “Primissime” di “Sky” da qualche giorno. Quella ufficiale stasera su “Sky Uno”.

Inoltre in questi mesi foto e video sono stati pubblicati sui social da parte di diverse comparse che hanno preso parte alle riprese girate nel mese di aprile in città. Quindi c’è anche chi avuto la… fortuna di sapere in anteprima il vincitore anche solo per strada.

Eleonora Balestra, titolare del ristorante “Zeneat ” di Via Napoli e unica donna in gara, ha sbaragliato la concorrenza nei quattro parametri di giudizio (location, servizio, menu, prezzo) conquistando con 130 punti il montepremi finale dal valore di 5.000 euro da investire nella sua attività, in primis nell’assicurazione del suo locale e dei suoi progetti. Poi acquistando una lavastoviglie e una fornitura di servizi professionali.

Al secondo posto della classifica, ad un solo punto, Stefano Esposto del ristorante “Figli di” di Via Marucci in centro storico. A seguire Giorgio Pelliccioni di “Cusiné Royal 2.0” con 120 punti, quindi il più giovane della sfida, Emanuele Melchiorre di “Chisc”, con 117 punti.

Tutti e quattro i locali saranno ora identificabili anche dal bollino “4 ristoranti” che verrà esposto all’esterno.