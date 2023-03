IL PRIMO WEEK END del mese ci porta tanti appuntamenti con Andrea Delogu a Cagli e Pino Insegno a Corridonia e Ascoli. Ecco un guida

di Stefano Fabrizi

Anche se il proverbio dice aprile dolce dormire, lo show nelle Marche non solo non dorme ma presenta un cartellone con una grande varietà di proposte che vede come sempre il teatro al primo posto, ma non mancano gli appuntamenti sinfonici e i concerti. Ecco alcune delle proposte, compreso il by night.

APPUNTAMENTI DI VENERDI 31 MARZO

Corridonia e Ascoli Piceno – Pino Insegno è protagonista del “La vita non è un film”, tratto dal proprio omonimo libro autobiografico, in scena al Teatro Velluti di Corridonia venerdì 31 marzo e al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sabato 1 e domenica 2 aprile. Inizio alle 21.15 a Corridonia; ad Ascoli Piceno ore 20.30 sabato e 17.30 domenica. Info: www.amatmarche.net

Matelica – Alle 21 al Teatro Piermarini di Matelica va in scena Pojana e i suoi fratelli di e con Andrea Pennacchi; musiche di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato: in collaborazione con People

Fano – La Stagione Sinfonica 2023 “La musica attorno” si chiude con un doppio. Appuntamento: dalle 09.30 alle 12 il Teatro della Fortuna di Fano accoglierà centinaia di ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. La sera alle 21 lo stesso palcoscenico ospiterà Carlo Maria Parazzoli, primo violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, che eseguirà le celebri Romanze di Beethoven per violino accompagnato dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini nella sua veste sinfonica più ampia. Info: www.orchestrarossini.it

Senigallia – Marco Masini con “T’innamorerai di noi – oltre 30 anni insieme” al Teatro La Fenice di Senigallia il 31 marzo alle 21. Il concerto di Senigallia è organizzato da Alhena Entertainment.

Fano – Alle 21 al Teatro della Fortuna di Fano l’ultimo concerto di “Sinfonica – La musica attorno”. Sarà un’occasione speciale con un grande organico sinfonico di oltre 50 elementi, due interpreti d’eccezione (il nuovo talento della direzione d’orchestra Riccardo Bisatti e la spalla di Santa Cecilia Carlo Maria Parazzoli) e una dedica speciale ad Antonio Bigonzi, uno dei musicisti fanesi più importanti della storia, nel 15° anniversario della scomparsa. Info: 393 9575319.

San Lorenzo in Campo – Al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo l’appuntamento è con Ionica di e con Alessandro Sesti, Debora Contini al clarinetto, Federico Passaro al contrabbasso e Federico Pedini alla chitarra. Inizio spettacolo ore 21.15. Info: 0721849053

Ancona – La nuova raccolta di poesie del “cantante errante” Giacomo Medici dal titolo “Le palpebre sensibili. Storie di viaggi, vergini e lentiggini” (SG Edizioni) verrà presentata alle 18 nella libreria Feltrinelli di Ancona.

Pesaro – Alle 21 al Teatro Sperimentale per Pesaro Danza Storie. Storie è una suite di danze poetiche firmate per Aterballetto da due coreografi “cresciuti” al suo interno oggi apprezzati internazionalmente: Diego Tortelli e Philippe Kratz. Info: www.amatmarche.net

Cagli – Al Comunale di Cagli alle 21 va in scena 40 e sto – manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale con Andrea Delogu. “40 e sto” è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale… Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà. Info: www.amatmarche.net

Chiaravalle – Al Teatro Valle di Chiaravalle alle 21 Santo Piacere-Dio è contento quando godo scritto da Giovanni con la supervisione artistica di Daniele Monterosi e la regia di Vincenzo Incenzo Scifoni con la danzatrice Anissa Bertacchini. Info: www.amatmarche.net

Jesi – Alle 21 al Teatro Pergolesi Jesi per la stagione Sinfonica Suono Italiano: Chitarra Eugenio Della Chiara; Direttore Diego Ceretta; Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana; Musiche di Galante, Castelnuovo-Tedesco, Martucci, Stravinskij. Il concerto sarà poi domenica 2 aprile alle ore 17 al Teatro Gentile di Fabriano. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Ancona – Alle 18 al Teatrino del Piano di Ancona per Teatro Ragazzi A piccoli passi. ehi, ci sono anch’io! con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni per la regia di Lino Terra. Info: www.marcheteatro.it

APPUNTAMENTI DI SABATO 1 APRILE

Appignano – Lucio Matricardi in concerto live al Gasparrini di Appignano sabato 1 aprile. Il cantautore compositore e musicista accompagnato dalla sua band di grandi musicisti offrirà al pubblico del Gasparrini le note del suo ultimo successo discografico “Non Torno a Casa da Tre Giorni”. Inizio alle 21.

Sirolo – Alle 21,15 al Teatro Cortesi di Sirolo debutterà il nuovo spettacolo di RadioTeatro di Luca Violini dal titolo “Essere Maria Callas”. Info: 320.5623974

Ancona – Buonasera Marche Show il talk show presentato da Maurizio Socci e ideato da Filodiffusione arriva ad Ancona alla Sala CONI alle 18. L’appuntamento è per sostenere lo IOM di Ancona. Ingresso gratuito

Monsano – Dalle 10 alle 12 ritorna la trentaduesima edizione dello “Scacciamarzo” l’antico rito dei bambini a cura del Centro Tradizioni Popolari, il Comune di Monsano, in collaborazione con La Macina, la locale Sezione dell’Avis, il Gruppo Protezione Civile e con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona.

Pesaro – Sabato 1 e domenica 2 aprile, il Museo Nazionale Rossini partecipa alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Per l’occasione il Museo Nazionale Rossini sarà teatro di uno speciale percorso guidato intitolato “Come se Rossini fosse a casa sua” in programma sabato e domenica alle 17.

Senigallia – Al Gabbiano di Senigallia alle 18:30 Walter Veltroni ospite in diretta sul grande schermo per presentare agli spettatori Quando, il suo ultimo film che ha per protagonisti Neri Marcorè e Valeria Solarino.

Senigallia – Sarà il Balletto di Roma diretto da Francesca Magnini a chiudere, con “Astor, un secolo di tango”, sabato 1 aprile al il Teatro La Fenice, la stagione di danza proposta da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche. Inizio ore 21. Info: amatmarche.net.

Fermo – Il Circolo di Ave ha presenta sabato 1 aprile, alle ore 21, nella splendida cornice del Teatro dell’Aquila di Fermo, il piano recital della leggenda vivente del pianismo mondiale Grigory Sokolov che si esibisce per la prima volta per il pubblico fermano in uno straordinario concerto. Un artista ammirato per la massima introspezione visionaria e la sua ipnotica spontaneità le cui esecuzioni scaturiscono dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio.

Ancona – Appuntamento alle 21 al Teatro Panettone di Ancona con “Buffera a domicilio”, una commedia degli equivoci, scritta e diretta da Alessandro Carvaruso.

Il cast vede la partecipazione di: Alessandra de Pascalis, Rocco Ciarmoli, Raffaele Risoli, Mauro Tiberi, Francesca Cordioli. Aiuto regia: Francesca Cordioli. Luci e suono: Roberto di

Maio.

Senigallia – Alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia omaggio a Piazzolla con Astor Un secolo di tango con il Balletto di Roma. Coreografie Valerio Longo con Mario Stefano Pietrodarchi bandoneón e fisarmonica e i danzatori del Balletto di Roma. Regia Carlos Branca produzione Balletto di Roma. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro alle 21 per TeatrOltre Mosca + Oberdan Live A/V in collaborazione con Black Marmalade Records. Info: www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare alle 21:15 Una piccola odissea di e con Andrea Pennacchi con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. Info: www.amatmarche.net

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 2 APRILE

Tolentino – Alle 18 al Politeama di Tolentino Maria Letizia Gorga con Cinzia Pennesi presentano Monna Lisa Unplugged. Info: www.politeama.org

Arcevia – Alle 17 al Teatro Misa di Arcevia i Kanterstrasse portano in scena “I Promessi Sposi. Providence Providence Providence”, con Daniele Bonaiuti, Lorenza Guerrini, Alessio Martinoli e Simone Martini, regia e drammaturgia di Simone Martini. La compagnia riscrive i “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale. Informazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata / Tel. 0731 56590 Cell. 334 1684688

Ancona – Al Teatro Sperimentale di Ancona domenica 2 aprile alle ore 18 va in scena Scarpette rotte. Testo e regia di Emma Dante con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso. Info: www.amatmarche.net

Montegranaro – Al Teatro La Perla di Montegranaro domenica 2 aprile ore 17:30 c’è l’Orchestra di fiati di Ancona. Francesco Di Rosa – oboe solista; Mirco Barani – direttore. Prima esecuzione italiana per oboe e orchestra di fiati di Giancarlo Aquilanti, compositore di Jesi, attualmente docente alla Stanford University. Musiche: G.Aquilanti, L.Feliciani, E.Whitacre, A.Marquez. Info: www.tam.it

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro alle 17 per Andar per fiabe va in scena Sonia e Alfredo – Un posto dove stare dall’opera di Catherine Pineur con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari. Info: www.amatmarche.net

GLI APPUNTAMENTI DEL BY NIGHT NELLE MARCHE

Alla Serra di Civitanova il 31 marzo Le Donatella, noto duo musicale e televisivo italiano composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, vincitrici anche dell’Isola dei Famosi.

Alla Discoteca Azure di Casette Verdini di Pollenza il 31 marzo il concerto di Legno, un progetto indipendente nato nel 2018 firmato dall’etichetta Matilde Dischi.

Dopo il grandissimo successo sulle piattaforme Rai della serie tv Mare Fuori il 1 aprile arriva al Miami Club di Monsano Alessandro Orrei, l’amatissimo attore che veste i panni del giovane criminale Mimmo. D

Al Mamamia di Senigallia il 1 aprile Eugenio in Via di Gioia in concerto – 10 Anni Tour. Uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, un grande abbraccio collettivo che racchiude in sé tutto il senso dei loro 10 anni di musica.

Al Noir di Jesi il 1 aprile special guest Lauren Lo Sung, nota per il suo sound dub techno intrecciato con groove, break e bassline impeccabili, influenzato dalle complessità della Chicago e Detroit house.

In collaborazione con marcheinfinite.com