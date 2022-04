Accessibilità turistica,

le strutture premiate con il bollino

CIVITANOVA - Otto fra hotel, agriturismi, affittacamere e country house hanno ricevuto il riconoscimento per essere risultati idonei ad accogliere persone con disabilità

Si è svolta in mattinata, nella sala consiliare a Civitanova, la cerimonia di consegna del “Bollino di Accessibilità” alle strutture ricettive turistiche locali che sono risultate in linea con i parametri definiti dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Macerata, idonee ad accogliere persone con disabilità.

Con la finalità di riuscire a garantire una sempre maggiore inclusività, l’assessorato alle Politiche Sociali ha intrapreso quest’anno, per la prima volta a Civitanova, un percorso di certificazione del grado cittadino di accessibilità turistica in linea anche con il progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”. La consegna dei “Bollini di Accessibilità” costituisce il primo passo verso azioni condivise tese a garantire un crescente livello di accoglienza nei confronti di persone con disabilità.

Nella sala consiliare, sono stati premiati gli operatori turistici, aderenti volontariamente all’iniziativa, delle strutture ricettive che sono risultate idonee al conseguimento del riconoscimento anche alla luce delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati da Anmic.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore alle Politiche del Benessere Sociale Barbara Capponi, la dirigente del settore III Antonietta Castellucci ed una folta presenza dell’Anmic, composta dal presidente provinciale Fabio Mariani, dal consigliere Marzia Brandi, dai collaboratori Sara Conte (verifiche e sopralluoghi presso le strutture ricettive), a Valentina Tentoni (parte grafica) e Marco Girotti (backoffice)

Nello specifico, il sindaco Ciarapica e l’assessore Capponi hanno consegnato gli attestati del “Bollino di Accessibilità” in carta pergamena e gli adesivi per vetrofania riportanti il bollino, da apporre presso le strutture recettive, nelle mani di Ilya Vishnevskiv e Chiara Virgili per “Affittacamere Piccola Maestà”, ad Andrea Perugini per “Hotel Dimorae”, a Gianni Domizi per “Hotel Solarium”, ad Anna Maria Malaisi per “Agriturismo Navitas Coliving”, a Lucia e Giuseppe Dari per “Country House Poggio Imperiale”, ad Erika Cardelli per “Hotel Girasole”, a Emilio Birilli per “Hotel Birilli”, a Luca Giustozzi per “Hotel Cosmopolitan”.

«I miei complimenti vanno alle otto strutture risultate idonee a cui sono sicuro il prossimo anno se ne aggiungeranno altre – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Il riconoscimento di oggi costituisce per noi un ulteriore stimolo per il raggiungimento dell’obiettivo della Bandiera Lilla, come Comune virtuoso volto alla crescita dell’accessibilità ed alla promozione turistica per le persone con disabilità. Desidero ricordare Michele Cascella venuto a mancare ieri, persona con disabilità da sempre impegnata nel sociale, con cui spesso mi confrontavo sulle tematiche legate alla disabilità» (leggi l’articolo).

«Ringrazio l’Anmic per operare insieme all’Assessorato – ha affermato l’assessore Barbara Capponi – in questo percorso che premia per la prima volta le strutture ricettive in grado di accogliere le persone con disabilità. Percorso che rientra nel progetto “Civitanova Città dell’Infanzia” dove ognuno si prende cura dell’altro con uno sguardo particolarmente attento volto all’inclusione. Stiamo lavorando per il raggiungimento della Bandiera Lilla, come Comune virtuoso, a breve verranno gli esaminatori dell’Associazione di riferimento per le opportune verifiche».

«Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il presidente provinciale Anmic Fabio Mariani – per i risultati riscontrati a Civitanova riguardo l’idoneità delle strutture ricettive e di come gli operatori turistici, con spirito collaborativo, si siano mostrati sensibili alle necessità delle persone con disabilità. Otto strutture sono risultate perfettamente in linea con i parametri di accessibilità, e tante altre lo potrebbero diventare l’anno prossimo con pochissimi accorgimenti da noi consigliati».

«Mi congratulo con l’Amministrazione Comunale e con l’Assessorato alle Politiche Sociali – ha affermato il Consigliere Anmic Marzia Brandi – a cui assegno un bollino di accessibilità virtuale, per la perfetta sintonia collaborativa con la nostra Associazione e per la sensibile attenzione, che diventa azione fattuale, verso le difficoltà che riscontra un turista con disabilità che necessita di appositi servizi. Complimenti agli operatori turistici oggi premiati».

