Banco Marchigiano, utile di 5 milioni

«Ci uniremo con la Banca del Gran Sasso»

CIVITANOVA - Al Rossini l'assemblea dei soci, approvato il bilancio 2020 ed eletto il nuovo cda. Palombini confermato presidente, Bindelli vice: «Stiamo lavorando a un progetto di aggregazione»

27 Maggio 2021 - Ore 09:30 - caricamento letture

«Continuare nella politica della crescita e dello sviluppo; confermare il ruolo di promotore di reti sinergiche con le eccellenze marchigiane; sostenere il territorio, le famiglie e le imprese; portare a termine il progetto di aggregazione con la Banca del Gran Sasso; sostenere le Marche in questa difficile fase di ripresa socio-economica dal periodo pandemico». Sono solo alcune delle sfide che si pone il Banco Marchigiano per il prossimo futuro. Anche di questo si è parlato durante l’Assemblea dei Soci che si è tenuta al cineteatro Rossini di Civitanova.

«Il 2020 è stato l’anno della pandemia – dice il presidente Sandro Palombini – con ripercussioni che si sono riversate su tutti i settori economici del Paese e del mondo. Noi abbiamo continuato nella nostra missione primaria di sostenere il territorio, famiglie e imprese, e tentare di dare loro un supporto, rapido ed efficace, in questo periodo così complicato».

Volge lo sguardo allo sviluppo del Banco il vice presidente e amministratore delegato ai rapporti col Credito Cooperativo, Marco Bindelli: «I prossimi mesi vedranno il Banco Marchigiano ancora rivolto verso la crescita: stiamo lavorando, infatti, al progetto di aggregazione con la Banca del Gran Sasso d’Italia, una Banca piccola ma virtuosa, e in autunno il nuovo Istituto prenderà vita. Per la prima volta, dunque, ci apriremo ad un’area extraregionale accettando con entusiasmo la sfida di misurarci con nuovi territori, nuovi fabbisogni e nuove attività da sviluppare».

Nel corso dell’Assemblea, organizzata in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid, sono state rinnovate le cariche sociali con l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione: Giuseppe Ascani, Marco Bindelli, Antonio Erme D’Agostino, Carlo D’Angelo, Patrizio Frati, Claudio Marcantognini, Giuseppe Montelpare, Sandro Palombini, Maria Tiziana Pepi.

Confermati, dal neo Consiglio di amministrazione, presidente Sandro Palombini e suo vice Marco Bindelli, anche amministratore delegato per i rapporti con il mondo del Credito Cooperativo.

La compagine sociale ha inoltre approvato il bilancio 2020, il secondo da quando, nel dicembre del 2018, l’Istituto è nato dalla fusione della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro e della Banca di Suasa. Un bilancio che vede il direttore generale Marco Moreschi soddisfatto per il lavoro e i risultati finora conseguiti: «Abbiamo le carte in regola per essere un punto di riferimento per imprenditori, Istituzioni e per l’intero sistema Marche – dice il dg – sia per il nostro livello di patrimonializzazione che per la capacità di produrre reddito e la fortissima contrazione dei livelli di esposizione. Noi ci siamo e, anche nel difficile periodo pandemico, abbiamo mantenuto il livello del nostro servizio, con l’obiettivo di continuare a supportare il territorio nel fronteggiare le difficoltà economiche purtroppo generate dalla pandemia». I numeri del bilancio 2020: l’utile netto è stato di 5 milioni di euro, totale raccolta + 9,52% con il gestito che segna una variazione del +36,01%; sviluppo degli impieghi a sostegno del territorio con una crescita pari al +8,79% (impieghi vivi +10,91%); positivo anche il quadro economico con il margine da servizi a +9,85%. Spese amministrative ancora in contrazione dell’ 11,81%; Npl ratio 6,15% e Npl netto 2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA