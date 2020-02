Valerio, un settempedano a Sanremo

FESTIVAL - Valerio Scarponi in questi giorni è impegnato come inviato della trasmissione "Storie italiane" al teatro Ariston

di Mauro Giustozzi

Tante Marche e molta Macerata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo che si sta svolgendo in questi giorni nella città dei fiori. Tra i maceratesi presenti al teatro Ariston c’è anche Valerio Scarponi, il giovane settempedano assurto agli onori della cronaca nazionale prima come una delle voci di riferimento di Rds (Radio Dimensione Suono), dalla cui Academy è uscito qualche anno fa dopo aver fatto tanta gavetta a livello locale, poi per essere approdato recentemente in tv al programma ‘Storie Italiane’ in onda su Raiuno ogni giorno dalle 10 alle 12.

Proprio lui in questi giorni è stato il protagonista di alcuni collegamenti che la trasmissione ha effettuato con il festival della musica italiana e che l’ha visto intervistare diversi big della musica nazionale presenti a Sanremo, come Dodi Battaglia, chitarrista e voce dei Pooh, la cantante Levante e, tra gli altri, anche l’inossidabile maestro Giuseppe Vessicchio, una vera e propria istituzione del festival. Per il settempedano Scarponi dunque ancora una ribalta mediatica di primissimo livello che lo pone all’attenzione nazionale in diverse vesti: da quella di conduttore e speaker consolidato dell’emittente radiofonica Rds, una delle più seguite a livello nazionale, a volto televisivo della trasmissione Storie Italiane. Un crescendo di successi per una brillante carriera di conduttore, presentatore e animatore radiofonico del 26enne nato e cresciuto a San Severino che orgogliosamente rappresenta una terra da sempre capace di portare alla ribalta nazionale personaggi che hanno tenuto alto il nome delle Marche.