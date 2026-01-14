Bruxelles-Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted. Ryanair riparte da Ancona con cinque rotte e 40 voli settimanali per la prossima estate.

La popolare compagnia aerea low-cost, che opera ad Ancona da 27 anni con oltre 4,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, continua così a supportare lo sviluppo e la crescita, generando connettività tutto l’anno e turismo per Ancona e l’intera regione.

«In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo estivo 2026 per Ancona, che dimostra il nostro continuo impegno nei confronti di Ancona e della regione – ha commentato Fabrizio Francioni, capo della comunicazione di Ryanair per l’Italia – per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.500 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».

«La collaborazione con Ryanair, avviata 27 anni fa, continua a rappresentare un pilastro nel percorso di crescita del nostro aeroporto – fa eco Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport – continuiamo a lavorare insieme affinché il vettore mantenga un ruolo rilevante nello sviluppo dello scalo e nella definizione del Piano strategico 2027–2030».

Per celebrare il lancio dell’operativo Ryanair per l’estate 2026, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 29,99 euro disponibili solo su Ryanair.com (da prenotare entro il 20 gennaio, soggetto a disponibilità).