Auto d’epoca sotto le stelle
MACERATA - Lo start sabato prossimo. Partenza e arrivo per le vetture storiche in piazza della Libertà. Percorso di cento chilometri. E' la diciannovesima edizione di "240 minuti sotto le stelle", valida per il campionato Formula Crono Asi
Le bellezze a 4 ruote sfilano sotto le stelle a Macerata. Appuntamento sabato prossimo. Il club Caem Lodovico Scarfiotti proporrà il primo appuntamento stagionale per auto d’epoca, la 19esima “240 minuti sotto le stelle”, valida per il campionato Formula Crono Asi. Appuntamento in notturna con lo start poco prima del tramonto.
Il format 2026 prevede la concentrazione e la possibilità di visita guidata alla Torre civica di Macerata, e ripropone la partenza da piazza della Libertà ad iniziare dalle 16,30. Gli equipaggi torneranno in città al termine del percorso di circa 100 chilometri, contrassegnato da 60 prove di abilità distribuite in otto sezioni.
L’itinerario toccherà Treia, San Lorenzo di Treia, Cingoli, fino a raggiungere la sosta ristoratrice di metà percorso, prevista per le 18 circa, in una concessionaria di Mummuiola di Cingoli. Da qui si riprenderà il cammino a ritroso verso Macerata con la variazione della parte finale che vedrà l’ultima sezione di prove in località Rotelli di Pollenza. Gli equipaggi sosteranno poi in piazza della Libertà dalle 20,30, con cena e premiazioni al Teatro della Filarmonica. Le iscrizioni stanno pervenendo allo staff organizzatore con l’adesione di equipaggi da tutta l’Italia centrale, con numerosi specialisti della regolarità per auto d’epoca. E’ atteso anche un equipaggio proveniente dal Lussemburgo. I tempi delle prove di abilità degli equipaggi potranno essere seguiti in diretta sul sito della Federazione Italiana Cronometristi al link: regolarita.ficr.it.