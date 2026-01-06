Scontro tra una Ford e una Dacia nella notte, tre persone al pronto soccorso. Un incidente si è verificato intorno alla mezzanotte di oggi a Recanati, in via Giordano da Cerreto.

Piuttosto violento l’impatto, le due auto avevano entrambe la parte anteriore danneggiata a causa dell’urto e alla fine entrambe sono finite una a fianco dell’altra, la Dacia sopra un’aiuola spartitraffico, in prossimità di un palo della luce.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità per ricostruire quanto accaduto. Tre in totale le persone coinvolte, tutte trasportate al pronto soccorso per accertamenti in codice verde, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti la Croce rossa di Porto Potenza e i vigili del fuoco.