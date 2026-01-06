Dopo Riccardo Piancatelli, un altro marchigiano sbanca la Ruota della fortuna. La dea bendata, aiuta da un grande talento, ha baciato stasera il falconarese Luca Bartolini, che è riuscito a sbancare il popolare show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il 28enne, che si è fatto conoscere nello sport locale per la sua carriera calcistica tra le fila di Ancona, Fano, Matelica, Vigor Senigallia e attualmente all’Aurora Treia, ha condotto una gara perfetta.

Bartolini ha accumulato 30mila euro durante la puntata e ha poi centrato il colpo grosso nel gioco finale, portando a casa il premio da 100mila euro. Una vincita complessiva di 130mila euro che premia il coraggio e l’intuizione del giovane, che utilizzerà parte del denaro anche per l’azienda di famiglia, festeggiato in studio da un emozionato Gerry Scotti.

Per lui, anche i complimenti della sua Aurora Treia: «Ci congratuliamo con il difensore Luca Bartolini per il grande successo ottenuto nel corso dell’ultima puntata del celebre programma andato in onda su Canale 5. Una serata da incorniciare per il nostro atleta, laureato campione dopo aver superato due avversari valorosi. Al giocatore le nostre più sentite congratulazioni con la speranza di festeggiare presto insieme nuovi successi sul terreno di gioco».