Nel parco si sta in piedi:
«Hanno tolto tavolo e panchine»
MACERATA - Il consigliere David Miliozzi mette nel mirino l'area verde di via Emanuele Filiberto: «La città è abbandonata a se stessa»
di Luca Patrassi
Il consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi riparte (beato lui, in questi tempi di lavori e di chiusure) da via dei Velini, dalle luci per l’esattezza. Prima le luci del luna park rimaste accese ben oltre la presenza tradizionale nelle feste patronali ed ora, al contrario, per quelle che magari servono del sottopassaggio che vengono segnalate spente da tempo.
Da via dei Velini si raggiunge in pochi minuti la zona di piazza Pizzarello: «Nel parchetto di via Emanuele Filiberto – osserva Miliozzi – un tempo c’erano tre panchine e un tavolino, un luogo di socialità. Adesso non c’è più nulla, hanno tolto tutto ed ora ci parcheggiano i motorini. Dove c’era un parchetto, adesso c’è l’ennesimo parcheggio. I cittadini sono esasperati, non è che voglio sempre fare le critiche a questa amministrazione, c’è oggettivamente sciatteria in questa amministrazione. Il mio è un dovere politico, vedo la gente che non ne può più, la città è abbandonata a se stessa, le persone mi fermano per segnalarmi questa situazione ed io, per dovere di rappresentazione, evidenzio anche nei toni questo sentimento dei maceratesi che non sopportano più di vedere la città in questo stato».
I giardini Diaz chiusi da 9 mesi proprio in estate, quando si cerca ombra e refrigerio !!!!!!!!!!!!!!
– Dalla recinzione si vedono i viali pedonali coperti dall’ ennesima COLATA di CEMENTO.!!!!!!!!!!!
– Al passaggio a livello di Collevario hanno tagliato ca. 10 querce bellissime e utilissime per l’ enorme, ORRENDA COLATA di CEMENTO, inutile e costosa.
Chi sono i responsabili ??????
– I GIARDINI DIAZ chiusi da 9 mesi, proprio d’estate quando si cerca ombra e refrigerio.
– Al passaggio a livello di Collevario tagliate 10 grandi querce bellissime e utilissime per l’ enorme, squallida COLATA di CEMENTO inutile e costosa.
– Tutti gli automobilisti in entrata ed uscita da Collevario si chiedono ” chi ha autorizzato questa enorme COLATA di CEMENTO così SQUALLIDA, INUTILE, COSTOSA???????
– Ce lo sa ACQUAROLI, oppure non passa per Collevario per non vedere questo scandaloso spreco di denaro dei contribuenti???????
votate a sinistra che vi daranno tutto, panchine e spacciatori compresi