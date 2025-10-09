di Luca Patrassi

Il consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi riparte (beato lui, in questi tempi di lavori e di chiusure) da via dei Velini, dalle luci per l’esattezza. Prima le luci del luna park rimaste accese ben oltre la presenza tradizionale nelle feste patronali ed ora, al contrario, per quelle che magari servono del sottopassaggio che vengono segnalate spente da tempo.

Da via dei Velini si raggiunge in pochi minuti la zona di piazza Pizzarello: «Nel parchetto di via Emanuele Filiberto – osserva Miliozzi – un tempo c’erano tre panchine e un tavolino, un luogo di socialità. Adesso non c’è più nulla, hanno tolto tutto ed ora ci parcheggiano i motorini. Dove c’era un parchetto, adesso c’è l’ennesimo parcheggio. I cittadini sono esasperati, non è che voglio sempre fare le critiche a questa amministrazione, c’è oggettivamente sciatteria in questa amministrazione. Il mio è un dovere politico, vedo la gente che non ne può più, la città è abbandonata a se stessa, le persone mi fermano per segnalarmi questa situazione ed io, per dovere di rappresentazione, evidenzio anche nei toni questo sentimento dei maceratesi che non sopportano più di vedere la città in questo stato».