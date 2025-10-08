Tod’s, chiesta amministrazione giudiziaria:
indagine sul caporalato
tra le ditte subappaltatrici
INCHIESTA - L'azienda non è indagata ma viene chiamata in causa dalla procura di Milano in base all’articolo 34 del codice antimafia su carenze organizzative e mancati controlli
Chiesta l’amministrazione giudiziaria per la Tod’s spa. La mossa è della procura di Milano e il motivo, secondo la magistratura meneghina è che il colosso del lusso avrebbe agevolato colposamente lo sfruttamento del lavoro lungo la propria filiera produttiva.
La notizia è stata anticipata dalla Reuters. La società non è indagata ma risponde in base all’articolo 34 del codice antimafia sulle «carenze organizzative» e «i mancati controlli» che agevolano «colposamente» appaltatori e subappaltatori gravemente indiziati di caporalato.
La richiesta di commissariamento passerà tramite la Cassazione (l’udienza è il 19 novembre): c’è una disputa sulla competenza territoriale, ossia Milano o le Marche dove la Tod’s ha la sede Sant’Elpidio a Mare.
Sulla questione Tod’s ha sottolineato il rispetto delle norme, che i controlli sono costanti sulle aziende a cui vengono dati subappalti.
Sempre secondo la Reuters il caso Tod’s riguarda subappaltatori nelle aree di Milano e delle Marche. Le indagini sono dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro. A Milano, tra il 2023 e il 2024 Tod’s aveva affidato la produzione delle divise del personale di vendita a un’azienda senza capacità produttiva, che poi avrebbe subappaltato il lavoro sino ad arrivare a due fabbriche gestite da cinesi. Nelle Marche la Tod’s avrebbe affidato la realizzazione di tomaie e componenti per calzature tra gennaio 2024 e gennaio 2025 a due laboratori cinesi (una di queste avrebbe ulteriormente subappaltato i lavori).
ma che scoperta!!!…
il gruppo Tod’s vale 42,94€/azione, vendi, vendi vendi !
Se dovesse emergere da parte della Tod’s spa di aver agevolato lo sfruttamento colposo del lavoro per mancati controlli sarebbe una cosa grave e, come si diceva una volta, il più pulito ha la rogna. Ma in uno Stato di diritto si è innocenti fino a prova contraria. Saremo curiosi di sapere cosa succederà.
Nessuno ne è esente, dispiace per chi compra roba di qualità, chi ha il soldo, e crede che la fa direttamente Della Valle, Luis Vuitton, o Dior in persona, quanti ne vengono fregati di questi !! ♂️
Se Tod’s spa ha agevolato colpevolmente i subappalti senza controlli lo scopriremo presto, anche se, per ora, in uno Stato di diritto si è innocenti fino a prova contraria.
Se dovessero emergere colpe varrebbe sempre il vecchio detto che il più pulito ha la rogna…