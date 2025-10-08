Condannato per spaccio,
in cella un 42enne

RECANATI - L'uomo deve scontare 3 anni e 3 mesi per fatti avvenuti nella città leopardiana. Il tribunale ha emesso un ordine di carcerazione e i carabinieri lo hanno arrestato

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carabinieri-recanati-1Deve scontare una condanna per spaccio, in carcere un 42enne albanese che vive a Recanati. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo che ora si trova in carcere a Fermo.

Il 42enne deve scontare 3 anni, 3 mesi e 9 giorni per una condanna legata allo spaccio di droga.

I fatti di cui doveva rispondere erano avvenuti nella città leopardiana nel 2020. I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento del tribunale di Macerata e l’uomo è stato portato nel carcere di Fermo per scontare la condanna.  


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