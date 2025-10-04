Si è spento nella notte al reparto di geriatria dell’ospedale di Macerata, dove si trovava da qualche giorno, Enrico Sciapichetti. Aveva 92 anni.

Musicista autodidatta, prima di andare in pensione aveva lavorato alla ditta Bontempi strumenti musicali per bambini. Virtuoso della fisarmonica, aveva dato vita a diversi gruppi musicali ed è stato uno dei fondatori e protagonista per tanti anni del gruppo folkloristico Li Pistacoppi di Macerata. Oltre al figlio Angelo, presidente della Croce Verde e segretario provinciale del Pd, lascia una folta schiera di nipoti e pronipoti.

La camera ardente è stata allestita alla sede della Croce Verde Servizi a Sforzacosta. I funerali si terranno domani alle 16 alla chiesa di San Gabriele dell’Addolorata di Consalvi a Macerata.