Addio a Enrico Sciapichetti,
la fisarmonica nel cuore
MACERATA - Padre di Angelo, aveva 92 anni e al lavoro alla Bontempi aveva associato una florida attività da musicista, compresa quella nel gruppo folkloristico Li pistacoppi
Si è spento nella notte al reparto di geriatria dell’ospedale di Macerata, dove si trovava da qualche giorno, Enrico Sciapichetti. Aveva 92 anni.
Musicista autodidatta, prima di andare in pensione aveva lavorato alla ditta Bontempi strumenti musicali per bambini. Virtuoso della fisarmonica, aveva dato vita a diversi gruppi musicali ed è stato uno dei fondatori e protagonista per tanti anni del gruppo folkloristico Li Pistacoppi di Macerata. Oltre al figlio Angelo, presidente della Croce Verde e segretario provinciale del Pd, lascia una folta schiera di nipoti e pronipoti.
La camera ardente è stata allestita alla sede della Croce Verde Servizi a Sforzacosta. I funerali si terranno domani alle 16 alla chiesa di San Gabriele dell’Addolorata di Consalvi a Macerata.
Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia e un forte abbraccio ad Angelo.
Condoglianze di cuore a tutta la famiglia.
Non lo vedevo più da tanti anni ma lo ricordo da quando, io ragazzina, abbiamo lavorato insieme da Bontempi.
Sentite condoglianze alla Famiglia, un abbraccio all’amico Angelo.