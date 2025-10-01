L’intelligenza artificiale per il mondo del beauty. Il settore sta vivendo una fase di profonda trasformazione e anche i saloni di bellezza possono oggi contare sulle potenzialità dell’Ia per crescere e innovarsi. In quest’ottica, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo propone un corso gratuito dedicato a parrucchieri e titolari di centri estetici, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per applicare l’Ia nella gestione e nello sviluppo delle proprie attività.

L’incontro formativo si terrà lunedì 20 ottobre dalle 9 alle 12 nella sede di Confartigianato di Macerata, in piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli 1. A guidare i partecipanti sarà Cristiano Boschi, docente di New Technology, che accompagnerà gli imprenditori in un percorso di scoperta delle opportunità legate all’Intelligenza Artificiale.

Il corso affronterà in modo chiaro e pratico diversi aspetti: dalla comprensione di cosa sia l’Ia e delle sue applicazioni nel settore dei servizi alla persona, alle differenze e ai vantaggi della cosiddetta Ia generativa. Particolare attenzione sarà data all’importanza dei dati per ottenere risultati efficaci, ai temi della privacy e dell’affidabilità, fino alle applicazioni più immediate nei saloni, come la comunicazione, la gestione, il marketing e la creazione di contenuti per i social. Verranno inoltre presentate piattaforme oggi alla portata di tutti, come Canva, Gamma, Gemini e ChatGpt, e sarà mostrato come utilizzarle per generare e programmare post, analizzare i dati gestionali e confrontarli con la media nazionale grazie all’integrazione con strumenti come Excel.

Con questa iniziativa, Confartigianato conferma il proprio impegno a sostenere la formazione degli imprenditori del settore, offrendo competenze innovative utili per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro. Iscrizioni online sul sito www.confartigianatoimprese.org