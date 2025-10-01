Saloni di bellezza e intelligenza artificiale,
un connubio da esplorare
MACERATA - Confartigianato organizza un corso rivolto a parrucchieri e titolari di centri estetici. Appuntamento il 20 ottobre con Cristiano Boschi, docente di New Technology
L’intelligenza artificiale per il mondo del beauty. Il settore sta vivendo una fase di profonda trasformazione e anche i saloni di bellezza possono oggi contare sulle potenzialità dell’Ia per crescere e innovarsi. In quest’ottica, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo propone un corso gratuito dedicato a parrucchieri e titolari di centri estetici, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per applicare l’Ia nella gestione e nello sviluppo delle proprie attività.
L’incontro formativo si terrà lunedì 20 ottobre dalle 9 alle 12 nella sede di Confartigianato di Macerata, in piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli 1. A guidare i partecipanti sarà Cristiano Boschi, docente di New Technology, che accompagnerà gli imprenditori in un percorso di scoperta delle opportunità legate all’Intelligenza Artificiale.
Il corso affronterà in modo chiaro e pratico diversi aspetti: dalla comprensione di cosa sia l’Ia e delle sue applicazioni nel settore dei servizi alla persona, alle differenze e ai vantaggi della cosiddetta Ia generativa. Particolare attenzione sarà data all’importanza dei dati per ottenere risultati efficaci, ai temi della privacy e dell’affidabilità, fino alle applicazioni più immediate nei saloni, come la comunicazione, la gestione, il marketing e la creazione di contenuti per i social. Verranno inoltre presentate piattaforme oggi alla portata di tutti, come Canva, Gamma, Gemini e ChatGpt, e sarà mostrato come utilizzarle per generare e programmare post, analizzare i dati gestionali e confrontarli con la media nazionale grazie all’integrazione con strumenti come Excel.
Con questa iniziativa, Confartigianato conferma il proprio impegno a sostenere la formazione degli imprenditori del settore, offrendo competenze innovative utili per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro. Iscrizioni online sul sito www.confartigianatoimprese.org