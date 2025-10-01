di Andrea Cesca

Due vittorie esterne e due pareggi, è il resoconto del mercoledì di coppa per le squadre di Eccellenza, quest’oggi si sono disputati i match di andata dei quarti di finale, le gare di ritorno sono in programma a campi invertiti il 15 ottobre. Successi in trasferta per Civitanovese e Matelica, cade in casa il Chiesanuova, il Tolentino viene fermato sullo 0 a 0 tra le mura amiche.

CHIESANUOVA-CIVITANOVESE 0 a 2. La Civitanovese espugna il Don Guido Bibini di Chiesanuova con una rete per tempo. Il difensore argentino Valentin Franco di ritorno dalla breve esperienza in Svizzera con l’FC Paradiso mette a segno la rete dell’1 a 0 nel primo tempo, l’attaccante bulgaro Angel Ganev raddoppia nella ripresa. La vittoria con due reti si scarto da morale alla truppa guidata da Andrea Mercanti, in casa rossoblù continua a tenere banco il calcio mercato. L’esterno d’attacco Riccardo Cappa è passato al Tolentino ed ha esordito in maglia cremisi questa sera, è destinato a lasciarla Civitanovese anche il portiere Francesco Maggi. Dopo il ritorno di Valentin Franco che ha esordito con un gol è imminente quello dell’attaccante argentino Martin Garcia.

OSIMANA-MATELICA 0 a 1. Lo stadio Diana di Osimo ospita l’antipasto della quinta giornata del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima, Osimana e Matelica si affrontano nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita che si gioca in un clima novembrino, il terreno di gioco è reso pesante dalla pioggia. L’Osimana parte con un buon piglio ma la svolta del match arriva poco dopo la mezz’ora con la fiondata dalla distanza di Sfasciabasti che si insacca sotto il ”sette” senza lasciare scampo all’estremo difensore giallorosso. I senza testa tentano in tutti i modi di acciuffare il pareggio nella ripresa, l’estremo difensore dei biancorossi Ginestra fa buona guardia e il risultato non cambia. «Non sono soddisfatto della prestazione, non mi è piaciuto l’atteggiamento – dice mister Lorenzo Ciattaglia allenatore del Matelica – Abbiamo fatto tante rotazioni, mi aspettavo di più da chi solitamente gioca di meno. Dobbiamo crescere tanto, la vittoria non ci stava, faccio i complimenti all’Osimana nel secondo tempo è andata molto meglio».

TOLENTINO-MONTEGRANARO 0 a 0. Nulla di fatto al Della Vittoria di Tolentino tra la squadra allenata da Paolo Passarini e il Montegranaro, il match d’andata dei quarti di finale di coppa Italia termina con un risultato ad occhiali. I cremisi portano in panchina l’ultimo arrivato Riccardo Cappa, esterno d’attacco in arrivo dalla Civitanovese, che viene buttato nella mischia a metà ripresa. La partita offre pochissime emozioni, i due portieri si limitano a svolgere lavoro di ordinaria amministrazione. Annullato un gol agli ospiti di Ciarrocchi per fuorigioco, da segnalare l’uscita dal campo per infortunio di Tizi e Palladini.

URBINO-K SPORT MONTECCHIO GALLO 1 a 1. Termina in parità per 1 a 1 il derby pesarese fra l’Urbino e il K Sport Montecchio Gallo. Allo stadio Montefeltro va in scena un remake della gara di campionato disputata domenica scorsa a campi invertiti e vinta di corto muso dal K Sport. I ducali sbloccano il risultato al 28’ del primo tempo con una rete di Altobello, gli ospiti pareggiano i conti al 55’ con Carta su calcio di rigore.